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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1375137613771378

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 193
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
57
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 13:59

airmax78
Не будет Вавриш смотрягой..... уже вектор поменялся...
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 14:53

  airmax78 написав:А чего чуть что, сразу к лондонским? Почему не к бухарестским?... Киев и Украина они же ближе к Бухаресту и Румынии, чем к Лондону и UK. А вот когда начинаешь сравнивать сравнимое (пусть и с большой натяжкой), всякий оптимизм по поводу ипотеки, которая запустит нам цены в космос покруче Фалконов, улетучивается. И да, ребята, если гривна и дальше будет оставаться стабильной, а ставки по кредитам пойдут вниз, арендные ставки на жилую недвигу в Киеве снизятся... в гривнах.


Тем временем в Патриотике хотят 45куе за 1к 37м с ремонтом от застройщика и документами.
ЗЫ За переуступку в недострое Патриотики за такое же хотят 31куе.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 16:38

  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:А чего чуть что, сразу к лондонским? Почему не к бухарестским?... Киев и Украина они же ближе к Бухаресту и Румынии, чем к Лондону и UK. А вот когда начинаешь сравнивать сравнимое (пусть и с большой натяжкой), всякий оптимизм по поводу ипотеки, которая запустит нам цены в космос покруче Фалконов, улетучивается. И да, ребята, если гривна и дальше будет оставаться стабильной, а ставки по кредитам пойдут вниз, арендные ставки на жилую недвигу в Киеве снизятся... в гривнах.


Тем временем в Патриотике хотят 45куе за 1к 37м с ремонтом от застройщика и документами.
ЗЫ За переуступку в недострое Патриотики за такое же хотят 31куе.

Я, каюсь, смеялся над ценником в 2.5куе за Новолипки (и сейчас еще улыбаюсь). Но 1216 за метр патриотичной панели на Осокорках - это, имхо, за гранью. Но если людям нравится - то что поделаешь?
airmax78
 
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