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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 25 лип, 2019 13:59
airmax78
Не будет Вавриш смотрягой..... уже вектор поменялся...
Живите своим умом!
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Додано: Чет 25 лип, 2019 14:53
airmax78 написав:
А чего чуть что, сразу к лондонским? Почему не к бухарестским?... Киев и Украина они же ближе к Бухаресту и Румынии, чем к Лондону и UK. А вот когда начинаешь сравнивать сравнимое (пусть и с большой натяжкой), всякий оптимизм по поводу ипотеки, которая запустит нам цены в космос покруче Фалконов, улетучивается. И да, ребята, если гривна и дальше будет оставаться стабильной, а ставки по кредитам пойдут вниз, арендные ставки на жилую недвигу в Киеве снизятся... в гривнах.
Тем временем в Патриотике хотят 45куе за 1к 37м с ремонтом от застройщика и документами.
ЗЫ За переуступку в недострое Патриотики за такое же хотят 31куе.
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vladimir07
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Додано: Чет 25 лип, 2019 16:38
vladimir07 написав: airmax78 написав:
А чего чуть что, сразу к лондонским? Почему не к бухарестским?... Киев и Украина они же ближе к Бухаресту и Румынии, чем к Лондону и UK. А вот когда начинаешь сравнивать сравнимое (пусть и с большой натяжкой), всякий оптимизм по поводу ипотеки, которая запустит нам цены в космос покруче Фалконов, улетучивается. И да, ребята, если гривна и дальше будет оставаться стабильной, а ставки по кредитам пойдут вниз, арендные ставки на жилую недвигу в Киеве снизятся... в гривнах.
Тем временем в Патриотике хотят 45куе за 1к 37м с ремонтом от застройщика и документами.
ЗЫ За переуступку в недострое Патриотики за такое же хотят 31куе.
Я, каюсь, смеялся над ценником в 2.5куе за Новолипки (и сейчас еще улыбаюсь). Но 1216 за метр патриотичной панели на Осокорках - это, имхо, за гранью. Но если людям нравится - то что поделаешь?
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airmax78
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