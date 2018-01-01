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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 25 лип, 2019 13:59
airmax78
Не будет Вавриш смотрягой..... уже вектор поменялся...
Живите своим умом!
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Додано: Чет 25 лип, 2019 14:53
airmax78 написав:
А чего чуть что, сразу к лондонским? Почему не к бухарестским?... Киев и Украина они же ближе к Бухаресту и Румынии, чем к Лондону и UK. А вот когда начинаешь сравнивать сравнимое (пусть и с большой натяжкой), всякий оптимизм по поводу ипотеки, которая запустит нам цены в космос покруче Фалконов, улетучивается. И да, ребята, если гривна и дальше будет оставаться стабильной, а ставки по кредитам пойдут вниз, арендные ставки на жилую недвигу в Киеве снизятся... в гривнах.
Тем временем в Патриотике хотят 45куе за 1к 37м с ремонтом от застройщика и документами.
ЗЫ За переуступку в недострое Патриотики за такое же хотят 31куе.
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vladimir07
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Додано: Чет 25 лип, 2019 16:38
vladimir07 написав: airmax78 написав:
А чего чуть что, сразу к лондонским? Почему не к бухарестским?... Киев и Украина они же ближе к Бухаресту и Румынии, чем к Лондону и UK. А вот когда начинаешь сравнивать сравнимое (пусть и с большой натяжкой), всякий оптимизм по поводу ипотеки, которая запустит нам цены в космос покруче Фалконов, улетучивается. И да, ребята, если гривна и дальше будет оставаться стабильной, а ставки по кредитам пойдут вниз, арендные ставки на жилую недвигу в Киеве снизятся... в гривнах.
Тем временем в Патриотике хотят 45куе за 1к 37м с ремонтом от застройщика и документами.
ЗЫ За переуступку в недострое Патриотики за такое же хотят 31куе.
Я, каюсь, смеялся над ценником в 2.5куе за Новолипки (и сейчас еще улыбаюсь). Но 1216 за метр патриотичной панели на Осокорках - это, имхо, за гранью. Но если людям нравится - то что поделаешь?
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airmax78
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Додано: Чет 25 лип, 2019 17:07
airmax78 написав:
Я, каюсь, смеялся над ценником в 2.5куе за Новолипки (и сейчас еще улыбаюсь). Но 1216 за метр патриотичной панели на Осокорках - это, имхо, за гранью. Но если людям нравится - то что поделаешь?
Если за остановившуюся стройку хотят 840 за метр, то за полностью беспроблемное вроде как нормально, но пару лет назад было в пределах 1куе.
Я к тому что доступное в пределах 50 куе пошло вверх и это реальность.
Прочитал форумах теток типа такого : хозяева выставили на Оболони 1к с ремонтом в доме 1793 г. за 50куе, а в прошлом году мне отдавали за 37куе, теперь локти грызу. )
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vladimir07
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Додано: Чет 25 лип, 2019 17:14
vladimir07 написав: airmax78 написав:
Я, каюсь, смеялся над ценником в 2.5куе за Новолипки (и сейчас еще улыбаюсь). Но 1216 за метр патриотичной панели на Осокорках - это, имхо, за гранью. Но если людям нравится - то что поделаешь?
Если за остановившуюся стройку хотят 840 за метр, то за полностью беспроблемное вроде как нормально, но пару лет назад было в пределах 1куе.
Я к тому что доступное в пределах 50 куе пошло вверх и это реальность.
Прочитал форумах теток типа такого : хозяева выставили на Оболони 1к с ремонтом в доме 1793 г. за 50куе, а в прошлом году мне отдавали за 37куе, теперь локти грызу. )
дом 1793 года .... Умели строить в те времена !!
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moldashavanin
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Додано: Чет 25 лип, 2019 18:13
moldashavanin написав: vladimir07 написав: airmax78 написав:
Я, каюсь, смеялся над ценником в 2.5куе за Новолипки (и сейчас еще улыбаюсь). Но 1216 за метр патриотичной панели на Осокорках - это, имхо, за гранью. Но если людям нравится - то что поделаешь?
Если за остановившуюся стройку хотят 840 за метр, то за полностью беспроблемное вроде как нормально, но пару лет назад было в пределах 1куе.
Я к тому что доступное в пределах 50 куе пошло вверх и это реальность.
Прочитал форумах теток типа такого : хозяева выставили на Оболони 1к с ремонтом в доме 1793 г. за 50куе, а в прошлом году мне отдавали за 37куе, теперь локти грызу. )
дом 1793 года .... Умели строить в те времена !!
Может вы путаете с 1973 годом, как раз в тот год Оболонь начала застраиваться)?
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Додано: Чет 25 лип, 2019 22:20
vladimir07 написав: airmax78 написав:
А чего чуть что, сразу к лондонским? Почему не к бухарестским?... Киев и Украина они же ближе к Бухаресту и Румынии, чем к Лондону и UK. А вот когда начинаешь сравнивать сравнимое (пусть и с большой натяжкой), всякий оптимизм по поводу ипотеки, которая запустит нам цены в космос покруче Фалконов, улетучивается. И да, ребята, если гривна и дальше будет оставаться стабильной, а ставки по кредитам пойдут вниз, арендные ставки на жилую недвигу в Киеве снизятся... в гривнах.
Тем временем в Патриотике хотят 45куе за 1к 37м с ремонтом от застройщика и документами.
ЗЫ За переуступку в недострое Патриотики за такое же хотят 31куе.
а покупают за сколько?
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Додано: Чет 25 лип, 2019 22:23
Демография по киеву за 5 месяцев минус 836 человек
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Додано: Чет 25 лип, 2019 22:46
в украине до конца финансовой стабильности осталось три месяца....дальше опять качели...
так что покупку недвиги я бы перенёс на ноябрь
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Додано: Чет 25 лип, 2019 23:11
Оранжевый-хит сезона написав:
в украине до конца финансовой стабильности осталось три месяца....дальше опять качели...
так что покупку недвиги я бы перенёс на ноябрь
а почему именно 3? не 1, 2 или 5?
и ... сейчас стабильно все?
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