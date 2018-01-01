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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1376137713781379

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 195
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
58
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
28
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 06:40

  Оранжевый-хит сезона написав:в украине до конца финансовой стабильности осталось три месяца....дальше опять качели...
так что покупку недвиги я бы перенёс на ноябрь

Чтобы купить подороже? или подешевеет?
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 07:45

  Оранжевый-хит сезона написав:в украине до конца финансовой стабильности осталось три месяца....дальше опять качели... так что покупку недвиги я бы перенёс на ноябрь

И лучше следующего года. Нынешний загончик вполне очевиден. Используются приёмы - Киев столица страны ЕС (лет через 200-ти), невероятный экономический рос и стабильность (почти как в Китае) и коммуналку всем простят (нэкст лэвэл - можно накапливать дальше) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
moniks
 
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