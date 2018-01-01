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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 лип, 2019 06:40
Оранжевый-хит сезона написав:
в украине до конца финансовой стабильности осталось три месяца....дальше опять качели...
так что покупку недвиги я бы перенёс на ноябрь
Чтобы купить подороже? или подешевеет?
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Andrew_
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 07:45
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moniks
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