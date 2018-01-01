Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Оранжевый-хит сезона написав:в украине до конца финансовой стабильности осталось три месяца....дальше опять качели... так что покупку недвиги я бы перенёс на ноябрь
И лучше ноябрь следующего года. Нынешний загончик вполне очевиден. Используются приёмы - Киев столица страны ЕС (лет через 200-ти), невероятный экономический рос и стабильность (почти как в Китае) и коммуналку всем простят (нэкст лэвэл - можно накапливать дальше)
Кстати, в ЕС очередные выборы и их депутаты озвучили, что ЕС не против расширения и вхождения Украины в Еврозону, при условии принятия законов которые аналогичны законодательству ЕС. Так что даже депутаты ЕС намекают не двузначно, что большинство в Раде есть, законы мы вам дадим, и, вперёд к светлому будущему
Есть ссылочки ? К Украине в Германии нормальное отношение ну или нейтральное. Но прямо про вхождение в ЕС не слышал.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид написав: Есть ссылочки ? К Украине в Германии нормальное отношение ну или нейтральное. Но прямо про вхождение в ЕС не слышал.
Скорей бы вступили в это ЕС. Сольюсь с общим потоком и в Баден-Баден за здоровьем Для храждан ЕС там акции и скидочки
к счастью, нас туда не берут. да и самим нам там делать нечего (я про страну в ЕС, а не про путешествия). а в Германии всем на нас плевать - они о себе думают (как дети малые - какая разница какое там отношение?) а вот кризис жду - и цены просядут на недвигу, и люди попустятся, и избиратели может протрезвеют когда-то в этой стране. а то они все думают, что это игра.
Строительная компания "Интергал-Буд" (Киев) купила долю в принадлежащем корпорации "Укрбуд" проекте строительства жилого комплекса (ЖК) Sky Avenue комфорт-класса по ул.Народного ополчения, 3, в Соломенском районе Киева, и взяла проект в полное управление.
"Согласно договоренности компаний, отныне организацию продаж и продвижения Sky Avenue возьмет на себя компания "Интеграл-Буд", одновременно в центральном офисе продаж "Укрбуд" можно будет оформить заявку на приобретение квартиры в жилом комплексе", - указано в официальном сообщении компании "Интеграл-Буд".
Коммерческий директор "Интергал-Буд" Анна Лаевская подтвердила агентству "Интерфакс-Украина", что компания выкупила долю в проекте, не уточнив, какую именно.