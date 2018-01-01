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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1378137913801381>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 195
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
58
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
28
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:07

  vladimir07 написав:
  remark написав:Может вы путаете с 1973 годом, как раз в тот год Оболонь начала застраиваться)?


Очевидно, что цифры местами перепутаны при наборе.

Кстати цены пошли лупить - за 1к шлачек далеко от метро 48 куе за всего лишь 37м )

https://olx.ua/obyavlenie/prodazha-1kva ... n=4&page=1


В локации возле метро которую я знаю цена с февраля примерно с 33 до 37 куе поднялась.
Ну это почти отражает ревальвацию гривны которая составила 7% и 5% добавилось хотелок на зеленом оптимизме :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:11

  zzzzzz написав:
  vladimir07 написав:
  remark написав:Может вы путаете с 1973 годом, как раз в тот год Оболонь начала застраиваться)?


Очевидно, что цифры местами перепутаны при наборе.

Кстати цены пошли лупить - за 1к шлачек далеко от метро 48 куе за всего лишь 37м )

https://olx.ua/obyavlenie/prodazha-1kva ... n=4&page=1


В локации возле метро которую я знаю цена с февраля примерно с 33 до 37 куе поднялась.
Ну это почти отражает ревальвацию гривны которая составила 7% и 5% добавилось хотелок на зеленом оптимизме :mrgreen: :mrgreen:

Выходит что в общем долларов США в Украине стало на 5-7% больше?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:12

  jj1981ua написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:в украине до конца финансовой стабильности осталось три месяца....дальше опять качели...
так что покупку недвиги я бы перенёс на ноябрь

а почему именно 3? не 1, 2 или 5?
и ... сейчас стабильно все?

сейчас суперстабильно
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:29

  BIGor написав:Выходит что в общем долларов США в Украине стало на 5-7% больше?


По мнению некоторых продавцов это еще скромненько :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 15:11

  stm написав:
  moniks написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:в украине до конца финансовой стабильности осталось три месяца....дальше опять качели... так что покупку недвиги я бы перенёс на ноябрь

И лучше ноябрь следующего года. Нынешний загончик вполне очевиден. Используются приёмы - Киев столица страны ЕС (лет через 200-ти), невероятный экономический рос и стабильность (почти как в Китае) и коммуналку всем простят (нэкст лэвэл - можно накапливать дальше) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Кстати, в ЕС очередные выборы и их депутаты озвучили, что ЕС не против расширения и вхождения Украины в Еврозону, при условии принятия законов которые аналогичны законодательству ЕС. Так что даже депутаты ЕС намекают не двузначно, что большинство в Раде есть, законы мы вам дадим, и, вперёд к светлому будущему ;)


Есть ссылочки ? К Украине в Германии нормальное отношение ну или нейтральное.
Но прямо про вхождение в ЕС не слышал.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 16:35

  Хомякоид написав: Есть ссылочки ? К Украине в Германии нормальное отношение ну или нейтральное.
Но прямо про вхождение в ЕС не слышал.

Скорей бы вступили в это ЕС. Сольюсь с общим потоком и в Баден-Баден за здоровьем :mrgreen: Для храждан ЕС там акции и скидочки :mrgreen:
moniks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 16:50

  moniks написав:
  Хомякоид написав: Есть ссылочки ? К Украине в Германии нормальное отношение ну или нейтральное.
Но прямо про вхождение в ЕС не слышал.

Скорей бы вступили в это ЕС. Сольюсь с общим потоком и в Баден-Баден за здоровьем :mrgreen: Для храждан ЕС там акции и скидочки :mrgreen:

к счастью, нас туда не берут.
да и самим нам там делать нечего (я про страну в ЕС, а не про путешествия).
а в Германии всем на нас плевать - они о себе думают (как дети малые - какая разница какое там отношение?)
а вот кризис жду - и цены просядут на недвигу, и люди попустятся, и избиратели может протрезвеют когда-то в этой стране. а то они все думают, что это игра.
jj1981ua
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 16:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кажется кризис начался.

Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:25

  vladimir07 написав:
  remark написав:Может вы путаете с 1973 годом, как раз в тот год Оболонь начала застраиваться)?


Очевидно, что цифры местами перепутаны при наборе.

Кстати цены пошли лупить - за 1к шлачек далеко от метро 48 куе за всего лишь 37м )

https://olx.ua/obyavlenie/prodazha-1kva ... n=4&page=1

Ну да, будет только дорожать, вероятно до бесконечности)Если не ошибаюсь вы в варшавском на дне прикупили, то там пока не по 48 за 37метров)
remark
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 18:23

Строительная компания "Интергал-Буд" (Киев) купила долю в принадлежащем корпорации "Укрбуд" проекте строительства жилого комплекса (ЖК) Sky Avenue комфорт-класса по ул.Народного ополчения, 3, в Соломенском районе Киева, и взяла проект в полное управление.

"Согласно договоренности компаний, отныне организацию продаж и продвижения Sky Avenue возьмет на себя компания "Интеграл-Буд", одновременно в центральном офисе продаж "Укрбуд" можно будет оформить заявку на приобретение квартиры в жилом комплексе", - указано в официальном сообщении компании "Интеграл-Буд".

Коммерческий директор "Интергал-Буд" Анна Лаевская подтвердила агентству "Интерфакс-Украина", что компания выкупила долю в проекте, не уточнив, какую именно.

https://interfax.com.ua/news/economic/603861.html

Микитась распродается , нужны деньги на будущие суды ))))
Живите своим умом!
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