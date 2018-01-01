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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 18:26
Украинцы приобрели в Польше 110 тысяч квадратных метров недвижимости
По опубликованным в марте данным Министерства внутренних дел и администрации, в 2018 году иностранцы приобрели в Польше 7 043 помещений общей площадью 426,2 тыс. квадратных метров. По оценкам портала RynekPierwotny.pl, это на 43% больше недвижимости и на 40% больше площади, чем двумя годами ранее.
Об этом сообщает Радио Польша, передает БизнесЦензор.
"Польша – это инвестиционно привлекательная страна для иностранцев, особенно когда принимаем во внимание главные городские центры, например Краков и Варшаву. Кроме того, Польша является одной из стран в Европе, которая быстро развивается, экономическая ситуация здесь улучшается, зарплаты растут, безработица падает. Все это влияет на большой интерес к польской недвижимости, что привлекает иностранцев высоким стандартам, а также низкими ценами", - говорит Гжегож Возьняк из фирмы Quelle Locum.
С 2016 года самыми активными иностранцами на польском рынке недвижимости являются граждане Украины, которые в прошлом году приобрели в Польше 110 тыс. квадратных метров, что более чем в два раза больше, чем в 2017 году (данные RynekPerwotny.pl, июль 2019 года). Следующие за украинцами – граждане Германии, которые купили в Польше 64 тыс. квадратных метра, однако в этом случае это, в основном, помещения под аренду, а также офисы.Польскую недвижимость покупают также британцы, белорусы и французы.
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