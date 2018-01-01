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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1378137913801381

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 195
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
58
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
28
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 18:26

Украинцы приобрели в Польше 110 тысяч квадратных метров недвижимости
По опубликованным в марте данным Министерства внутренних дел и администрации, в 2018 году иностранцы приобрели в Польше 7 043 помещений общей площадью 426,2 тыс. квадратных метров. По оценкам портала RynekPierwotny.pl, это на 43% больше недвижимости и на 40% больше площади, чем двумя годами ранее.
Об этом сообщает Радио Польша, передает БизнесЦензор.

"Польша – это инвестиционно привлекательная страна для иностранцев, особенно когда принимаем во внимание главные городские центры, например Краков и Варшаву. Кроме того, Польша является одной из стран в Европе, которая быстро развивается, экономическая ситуация здесь улучшается, зарплаты растут, безработица падает. Все это влияет на большой интерес к польской недвижимости, что привлекает иностранцев высоким стандартам, а также низкими ценами", - говорит Гжегож Возьняк из фирмы Quelle Locum.

С 2016 года самыми активными иностранцами на польском рынке недвижимости являются граждане Украины, которые в прошлом году приобрели в Польше 110 тыс. квадратных метров, что более чем в два раза больше, чем в 2017 году (данные RynekPerwotny.pl, июль 2019 года). Следующие за украинцами – граждане Германии, которые купили в Польше 64 тыс. квадратных метра, однако в этом случае это, в основном, помещения под аренду, а также офисы.Польскую недвижимость покупают также британцы, белорусы и французы.
Живите своим умом!
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