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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1378137913801381

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 195
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
58
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
28
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 18:26

Украинцы приобрели в Польше 110 тысяч квадратных метров недвижимости
По опубликованным в марте данным Министерства внутренних дел и администрации, в 2018 году иностранцы приобрели в Польше 7 043 помещений общей площадью 426,2 тыс. квадратных метров. По оценкам портала RynekPierwotny.pl, это на 43% больше недвижимости и на 40% больше площади, чем двумя годами ранее.
Об этом сообщает Радио Польша, передает БизнесЦензор.

"Польша – это инвестиционно привлекательная страна для иностранцев, особенно когда принимаем во внимание главные городские центры, например Краков и Варшаву. Кроме того, Польша является одной из стран в Европе, которая быстро развивается, экономическая ситуация здесь улучшается, зарплаты растут, безработица падает. Все это влияет на большой интерес к польской недвижимости, что привлекает иностранцев высоким стандартам, а также низкими ценами", - говорит Гжегож Возьняк из фирмы Quelle Locum.

С 2016 года самыми активными иностранцами на польском рынке недвижимости являются граждане Украины, которые в прошлом году приобрели в Польше 110 тыс. квадратных метров, что более чем в два раза больше, чем в 2017 году (данные RynekPerwotny.pl, июль 2019 года). Следующие за украинцами – граждане Германии, которые купили в Польше 64 тыс. квадратных метра, однако в этом случае это, в основном, помещения под аренду, а также офисы.Польскую недвижимость покупают также британцы, белорусы и французы.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 19:33

  Оранжевый-хит сезона написав:Кажется кризис начался.

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На Уолл-Стрит уже начался дождь из брокеров и инвестбанкиров: https://www.investing.com/news/stock-ma ... er-1935893
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 19:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Про недвигу говорить уже нет смысла: недвига - все. Кризис и конец. Поэтому переходим на нашу любимую тему. Посмотрите этот видосик: https://www.youtube.com/watch?v=VJVBt2E ... 6117430787

Из Киева в Одессу на одном заряде и не 60 км/ч, а 80-90... Что уже вполне терпимо - быстрее чем суперскоростным Интерсити за 1400 грн. с носа.
ХОЧУ!!!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 19:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый.
Аргумент про кризис?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 21:25

  Investor_K написав:Оранжевый.
Аргумент про кризис?

Похоже, Уня в зелень перекинулся. Это основной и железобетонный аргумент
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 21:29

  zzzzzz написав:
Строительная компания "Интергал-Буд" (Киев) купила долю в принадлежащем корпорации "Укрбуд" проекте строительства жилого комплекса (ЖК) Sky Avenue комфорт-класса по ул.Народного ополчения, 3, в Соломенском районе Киева, и взяла проект в полное управление.

"Согласно договоренности компаний, отныне организацию продаж и продвижения Sky Avenue возьмет на себя компания "Интеграл-Буд", одновременно в центральном офисе продаж "Укрбуд" можно будет оформить заявку на приобретение квартиры в жилом комплексе", - указано в официальном сообщении компании "Интеграл-Буд".

Коммерческий директор "Интергал-Буд" Анна Лаевская подтвердила агентству "Интерфакс-Украина", что компания выкупила долю в проекте, не уточнив, какую именно.

https://interfax.com.ua/news/economic/603861.html

Микитась распродается , нужны деньги на будущие суды ))))

є ймовірність, що "Укрбуд" закінчить скамом :?:
і схоже Київміськбуд буде працювати із іншим генпідрядником замість УКРБУД ІНВЕСТ :roll:
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 21:31

  Оранжевый-хит сезона написав:Кажется кризис начался.

дивлячись на графік SP500 не все однозначно :roll:
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 03:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

TylerTruman_ написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Кажется кризис начался.

дивлячись на графік SP500 не все однозначно :roll:
Нужно же пометаться)

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 03:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Investor_K написав:Оранжевый.
Аргумент про кризис?
Посмотри на акции в сша

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Оранжевый-хит сезона
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