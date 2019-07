Додано: Суб 27 лип, 2019 08:16

Облигации проблемного китайского банка Bank of Jinzhou вчера обвалились почти на 10%. На рынке ходят слухи о его неминуемом коллапсе.Торговля акциями банка, обращающимися в Гонконге, была приостановлена еще в апреле, когда кредитное учреждение не сумело предоставить финансовый отчет за 2018 год, а его аудитор Ernst & Young прекратил с ним сотрудничество. Как выяснилось, Bank of Jinzhou отказался предоставить аудитору документы, подтверждающие, что клиенты банка в состоянии обслуживать полученные кредиты. Кроме того, стало известно, что институциональные клиенты использовали выданные банком деньги не по назначению.

Несмотря на все заверения Bank of Jinzhou в соей состоятельности, его облигации рухнули на открытии торгов в четверг почти на 10%, но затем часть потерь отыграли.

Напомним, что в июне Китай национализировал Baoshang Bank, что стало первым подобным случаем за последние 20 лет, когда был национализирован Hainan Development Bank. Коллапс Baoshang Bank явно встревожил Банк Китая, который закачал в систему 250 млрд юаней ($36 млрд), что стало рекордным значением с января. Тогда облигации Bank of Jinzhou рухнули на 20%.

По состоянию на конец июня 2018 года (финансовые отчеты банка за более поздние периоды отсутствуют) активы Bank of Jinzhou составляли 748.39 млрд юаней ($109) млрд.