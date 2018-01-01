|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 27 лип, 2019 13:18
А я то думаю: че мне наяривают каждый день. Скоро моя прелесть улетит со свистом.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 30850
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 808 раз.
- Подякували: 3635 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 27 лип, 2019 13:26
airmax78 написав:
А я то думаю: че мне наяривают каждый день. Скоро моя прелесть улетит со свистом.
Нет, с Вами совсем другой коленкор - прослышали, что Вы на чемоданах, и надеются перекупить задешево.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 8583
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1015 раз.
- Подякували: 2281 раз.
-
- Профіль
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15297
|2470198
|
|
|455
|182028
|
|
|31672
|74272
|
|