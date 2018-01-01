RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1380138113821383>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 196
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
58
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
28
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 13:18

  moniks написав:3к 85 м2 Площадь кухни 8м² Оболонь, набережная 159000$
https://www.olx.ua/obyavlenie/vladelets ... 4;promoted

А я то думаю: че мне наяривают каждый день. Скоро моя прелесть улетит со свистом.
airmax78
 
Повідомлень: 30854
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3635 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 13:26

  airmax78 написав:
  moniks написав:3к 85 м2 Площадь кухни 8м² Оболонь, набережная 159000$
https://www.olx.ua/obyavlenie/vladelets ... 4;promoted

А я то думаю: че мне наяривают каждый день. Скоро моя прелесть улетит со свистом.

Нет, с Вами совсем другой коленкор - прослышали, что Вы на чемоданах, и надеются перекупить задешево.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8584
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1015 раз.
Подякували: 2281 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 14:16

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:
  moniks написав:3к 85 м2 Площадь кухни 8м² Оболонь, набережная 159000$
https://www.olx.ua/obyavlenie/vladelets ... 4;promoted

А я то думаю: че мне наяривают каждый день. Скоро моя прелесть улетит со свистом.

Нет, с Вами совсем другой коленкор - прослышали, что Вы на чемоданах, и надеются перекупить задешево.

Для меня каждый потенциальный покупан - это потенциальный избиратель Зеленского с СН. Поэтому пощады не будет.
airmax78
 
Повідомлень: 30854
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3635 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 14:19

Кстати, у меня сейчас знакомые в Щуцине. Очень симпатичный город. Чего Флайману там не жилось - не понимаю.
airmax78
 
Повідомлень: 30854
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3635 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 14:50

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:
  airmax78 написав:А я то думаю: че мне наяривают каждый день. Скоро моя прелесть улетит со свистом.

Нет, с Вами совсем другой коленкор - прослышали, что Вы на чемоданах, и надеются перекупить задешево.

Для меня каждый потенциальный покупан - это потенциальный избиратель Зеленского с СН. Поэтому пощады не будет.

Не понимаю логики. За Зеленского голосовали "пересични" украинцы, им бы на черниговское с АТБ хватило. Куда там до квартир в финансовой столице ЮВЕ.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3036
З нами з: 19.09.10
Подякував: 507 раз.
Подякували: 632 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 14:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Киеве женщина нашла сына повешенным в недострое

https://kiev.informator.ua/2019/07/27/v ... nedostroe/

Печальная изнанка мира проблемных строек и затянутого строительства...

Помните, особенно инвесторы Оркады - никакие метры не стоят вашей жизни!
Живите в аренде и наслаждайтесь каждым моментом!
investorkiev
 
Повідомлень: 528
З нами з: 06.03.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 15:25

  airmax78 написав:Кстати, у меня сейчас знакомые в Щуцине. Очень симпатичный город. Чего Флайману там не жилось - не понимаю.

Щецин - это совсем не то, что нужно мятежной душе Флая, там нет комфортабельных подвалов.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8584
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1015 раз.
Подякували: 2281 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 15:34

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  antey1969 написав:Нет, с Вами совсем другой коленкор - прослышали, что Вы на чемоданах, и надеются перекупить задешево.

Для меня каждый потенциальный покупан - это потенциальный избиратель Зеленского с СН. Поэтому пощады не будет.

Не понимаю логики. За Зеленского голосовали "пересични" украинцы, им бы на черниговское с АТБ хватило. Куда там до квартир в финансовой столице ЮВЕ.

74% - это означает, что когда перед тобой стоят потенциальные покупаны: муж, жена и теща с тестем, с вероятностью почти 100%, трое из них голосовали за Зе, а четвертый - колебался.
airmax78
 
Повідомлень: 30854
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3635 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 15:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Макс, ну что за дискриминация?

Продавайте черни прэлэсть подешевле, пока вообще бесплатно не отобрали ))
investorkiev
 
Повідомлень: 528
З нами з: 06.03.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 16:04

  investorkiev написав:Макс, ну что за дискриминация?

Продавайте черни прэлэсть подешевле, пока вообще бесплатно не отобрали ))

Следующий правитель Украины придет к власти с лозунгом "Одна семья - одна квартира!" :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 4338
З нами з: 19.07.08
Подякував: 452 раз.
Подякували: 652 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1380138113821383>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1529, 1530, 1531
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
15304 2470445
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 лип, 2019 15:57
UA
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 182031
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 74292
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1647)
27.07.2019 17:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.