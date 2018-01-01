Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 27 лип, 2019 13:18
А я то думаю: че мне наяривают каждый день. Скоро моя прелесть улетит со свистом.
airmax78
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Додано: Суб 27 лип, 2019 13:26
airmax78 написав:
А я то думаю: че мне наяривают каждый день. Скоро моя прелесть улетит со свистом.
Нет, с Вами совсем другой коленкор - прослышали, что Вы на чемоданах, и надеются перекупить задешево.
antey1969
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Додано: Суб 27 лип, 2019 14:16
antey1969 написав: airmax78 написав:
А я то думаю: че мне наяривают каждый день. Скоро моя прелесть улетит со свистом.
Нет, с Вами совсем другой коленкор - прослышали, что Вы на чемоданах, и надеются перекупить задешево.
Для меня каждый потенциальный покупан - это потенциальный избиратель Зеленского с СН. Поэтому пощады не будет.
airmax78
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Додано: Суб 27 лип, 2019 14:19
Кстати, у меня сейчас знакомые в Щуцине. Очень симпатичный город. Чего Флайману там не жилось - не понимаю.
airmax78
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Додано: Суб 27 лип, 2019 14:50
airmax78 написав: antey1969 написав: airmax78 написав:
А я то думаю: че мне наяривают каждый день. Скоро моя прелесть улетит со свистом.
Нет, с Вами совсем другой коленкор - прослышали, что Вы на чемоданах, и надеются перекупить задешево.
Для меня каждый потенциальный покупан - это потенциальный избиратель Зеленского с СН. Поэтому пощады не будет.
Не понимаю логики. За Зеленского голосовали "пересични" украинцы, им бы на черниговское с АТБ хватило. Куда там до квартир в финансовой столице ЮВЕ.
BIGor
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Додано: Суб 27 лип, 2019 14:58
В Киеве женщина нашла сына повешенным в недострое
https://kiev.informator.ua/2019/07/27/v ... nedostroe/
Печальная изнанка мира проблемных строек и затянутого строительства...
Помните, особенно инвесторы Оркады - никакие метры не стоят вашей жизни!
Живите в аренде и наслаждайтесь каждым моментом!
investorkiev
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Додано: Суб 27 лип, 2019 15:25
airmax78 написав:
Кстати, у меня сейчас знакомые в Щуцине. Очень симпатичный город. Чего Флайману там не жилось - не понимаю.
Щецин - это совсем не то, что нужно мятежной душе Флая, там нет комфортабельных подвалов.
antey1969
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Додано: Суб 27 лип, 2019 15:34
BIGor написав: airmax78 написав: antey1969 написав:
Нет, с Вами совсем другой коленкор - прослышали, что Вы на чемоданах, и надеются перекупить задешево.
Для меня каждый потенциальный покупан - это потенциальный избиратель Зеленского с СН. Поэтому пощады не будет.
Не понимаю логики. За Зеленского голосовали "пересични" украинцы, им бы на черниговское с АТБ хватило. Куда там до квартир в финансовой столице ЮВЕ.
74% - это означает, что когда перед тобой стоят потенциальные покупаны: муж, жена и теща с тестем, с вероятностью почти 100%, трое из них голосовали за Зе, а четвертый - колебался.
airmax78
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Додано: Суб 27 лип, 2019 15:52
Макс, ну что за дискриминация?
Продавайте черни прэлэсть подешевле, пока вообще бесплатно не отобрали ))
investorkiev
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Додано: Суб 27 лип, 2019 16:04
investorkiev написав:
Макс, ну что за дискриминация?
Продавайте черни прэлэсть подешевле, пока вообще бесплатно не отобрали ))
Следующий правитель Украины придет к власти с лозунгом "Одна семья - одна квартира!"
UA
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