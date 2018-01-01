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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 27 лип, 2019 16:05
Смотрю, что многим не нравится обновлённая Ураина. Наоборот нужно скупать недвижимость в Киеве! Завтра будет дороже! Хорошо, что дом не успел продать!
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reus
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Додано: Суб 27 лип, 2019 16:16
reus написав:
Смотрю, что многим не нравится обновлённая Ураина. Наоборот нужно скупать недвижимость в Киеве! Завтра будет дороже! Хорошо, что дом не успел продать!
Ну, давайте взгляд со стороны. На чем дорожать будем?
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airmax78
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