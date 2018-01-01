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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 27 лип, 2019 13:18
А я то думаю: че мне наяривают каждый день. Скоро моя прелесть улетит со свистом.
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airmax78
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Додано: Суб 27 лип, 2019 13:26
airmax78 написав:
А я то думаю: че мне наяривают каждый день. Скоро моя прелесть улетит со свистом.
Нет, с Вами совсем другой коленкор - прослышали, что Вы на чемоданах, и надеются перекупить задешево.
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antey1969
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Додано: Суб 27 лип, 2019 14:16
antey1969 написав: airmax78 написав:
А я то думаю: че мне наяривают каждый день. Скоро моя прелесть улетит со свистом.
Нет, с Вами совсем другой коленкор - прослышали, что Вы на чемоданах, и надеются перекупить задешево.
Для меня каждый потенциальный покупан - это потенциальный избиратель Зеленского с СН. Поэтому пощады не будет.
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airmax78
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Додано: Суб 27 лип, 2019 14:19
Кстати, у меня сейчас знакомые в Щуцине. Очень симпатичный город. Чего Флайману там не жилось - не понимаю.
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airmax78
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Додано: Суб 27 лип, 2019 14:50
airmax78 написав: antey1969 написав: airmax78 написав:
А я то думаю: че мне наяривают каждый день. Скоро моя прелесть улетит со свистом.
Нет, с Вами совсем другой коленкор - прослышали, что Вы на чемоданах, и надеются перекупить задешево.
Для меня каждый потенциальный покупан - это потенциальный избиратель Зеленского с СН. Поэтому пощады не будет.
Не понимаю логики. За Зеленского голосовали "пересични" украинцы, им бы на черниговское с АТБ хватило. Куда там до квартир в финансовой столице ЮВЕ.
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BIGor
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Додано: Суб 27 лип, 2019 15:25
airmax78 написав:
Кстати, у меня сейчас знакомые в Щуцине. Очень симпатичный город. Чего Флайману там не жилось - не понимаю.
Щецин - это совсем не то, что нужно мятежной душе Флая, там нет комфортабельных подвалов.
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antey1969
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Додано: Суб 27 лип, 2019 15:34
BIGor написав: airmax78 написав: antey1969 написав:
Нет, с Вами совсем другой коленкор - прослышали, что Вы на чемоданах, и надеются перекупить задешево.
Для меня каждый потенциальный покупан - это потенциальный избиратель Зеленского с СН. Поэтому пощады не будет.
Не понимаю логики. За Зеленского голосовали "пересични" украинцы, им бы на черниговское с АТБ хватило. Куда там до квартир в финансовой столице ЮВЕ.
74% - это означает, что когда перед тобой стоят потенциальные покупаны: муж, жена и теща с тестем, с вероятностью почти 100%, трое из них голосовали за Зе, а четвертый - колебался.
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airmax78
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Додано: Суб 27 лип, 2019 16:05
Смотрю, что многим не нравится обновлённая Ураина. Наоборот нужно скупать недвижимость в Киеве! Завтра будет дороже! Хорошо, что дом не успел продать!
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reus
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Додано: Суб 27 лип, 2019 16:16
reus написав:
Смотрю, что многим не нравится обновлённая Ураина. Наоборот нужно скупать недвижимость в Киеве! Завтра будет дороже! Хорошо, что дом не успел продать!
Ну, давайте взгляд со стороны. На чем дорожать будем?
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Додано: Суб 27 лип, 2019 16:36
А на чем дорожали 2001-2008?
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reus
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