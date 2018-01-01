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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 27 лип, 2019 16:39
В ближайшие месяцы собираюсь влезть во что-то приличное в Киеве. Изучаю вопрос. На пенсии точно собираюсь жить в Украине
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reus
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Додано: Суб 27 лип, 2019 16:42
reus написав:
А на чем дорожали 2001-2008?
Многочисленное поколение 60-70-начала 80-х покупало недвижимость.
Ипотека это только стимулирующий инструмент, а не причина. Банкиры решили тоже поучаствовать.
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UA
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Додано: Суб 27 лип, 2019 16:42
investorkiev написав: reus написав:
А на чем дорожали 2001-2008?
Ностальгия замучала? Какими судьбами?
Да, сейчас отдыхаю в Карпатах. Два раза газнуть из Европы))
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Додано: Суб 27 лип, 2019 16:43
reus написав:
В ближайшие месяцы собираюсь влезть во что-то приличное в Киеве. Изучаю вопрос. На пенсии точно собираюсь жить в Украине
В смысле: "изучаю вопрос"? А что есть варианты кроме НЛ?
P.S. Не жалеете, что ФК продали?
Востаннє редагувалось airmax78
в Суб 27 лип, 2019 16:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 27 лип, 2019 16:45
UA написав: reus написав:
А на чем дорожали 2001-2008?
Многочисленное поколение 60-70-начала 80-х покупало недвижимость.
Ипотека это только стимулирующий инструмент, а не причина. Банкиры решили тоже поучаствовать.
Будет инвестиционный бум. Занесите мои слова в протокол (с)
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reus
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Додано: Суб 27 лип, 2019 16:50
airmax78 написав: reus написав:
В ближайшие месяцы собираюсь влезть во что-то приличное в Киеве. Изучаю вопрос. На пенсии точно собираюсь жить в Украине
В смысле: "изучаю вопрос"? А что есть варианты кроме НЛ?
P.S. Не жалеете, что ФК продали?[/quote,
Нет не жалею. Не плохой комплекс за те деньги, что мне обошлась хата, но там пока нет приличной УК, поэтому там беда. Тем более я вышел с приличным плюсом. Хочу что-то поинтереснее. Что посоветуете? Боюджет 200-300 уе без ремонта
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Додано: Суб 27 лип, 2019 16:51
reus написав: UA написав: reus написав:
А на чем дорожали 2001-2008?
Многочисленное поколение 60-70-начала 80-х покупало недвижимость.
Ипотека это только стимулирующий инструмент, а не причина. Банкиры решили тоже поучаствовать.
Будет инвестиционный бум. Занесите мои слова в протокол (с)
Так он уже во всю идет: нерезы скупают наши ОВГЗ аж гай шумит. Весь вопрос сколько это продлится и что будет когда они начнут выходить.
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Додано: Суб 27 лип, 2019 16:51
reus написав: airmax78 написав: reus написав:
В ближайшие месяцы собираюсь влезть во что-то приличное в Киеве. Изучаю вопрос. На пенсии точно собираюсь жить в Украине
В смысле: "изучаю вопрос"? А что есть варианты кроме НЛ?
P.S. Не жалеете, что ФК продали?[/quote,
Нет не жалею. Не плохой комплекс за те деньги, что мне обошлась хата, но там пока нет приличной УК, поэтому там беда. Тем более я вышел с приличным плюсом. Хочу что-то поинтереснее. Что посоветуете? Боюджет 200-300 уе без ремонта
Для себя?
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Додано: Суб 27 лип, 2019 16:52
reus написав: UA написав: reus написав:
А на чем дорожали 2001-2008?
Многочисленное поколение 60-70-начала 80-х покупало недвижимость.
Ипотека это только стимулирующий инструмент, а не причина. Банкиры решили тоже поучаствовать.
Будет инвестиционный бум. Занесите мои слова в протокол (с)
Так я уже на сельхозземли нацелился.
Лордизм - пережиток прошлого, да здравствует Латифундизм!
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UA
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Додано: Суб 27 лип, 2019 16:55
airmax78 написав: reus написав: airmax78"[quote="4714845:reus написав:
В ближайшие месяцы собираюсь влезть во что-то приличное в Киеве. Изучаю вопрос. На пенсии точно собираюсь жить в Украине
В смысле: "изучаю вопрос"? А что есть варианты кроме НЛ?
P.S. Не жалеете, что ФК продали?[/quote,
Нет не жалею. Не плохой комплекс за те деньги, что мне обошлась хата, но там пока нет приличной УК, поэтому там беда. Тем более я вышел с приличным плюсом. Хочу что-то поинтереснее. Что посоветуете? Боюджет 200-300 уе без ремонта
Для себя?[/quote
Да
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reus
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