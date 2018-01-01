Чикагу берите!
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Додано: Суб 27 лип, 2019 17:02
Додано: Суб 27 лип, 2019 17:07
Район настоящих Липок нравится, но там нет интересных домов на мой бюджет. На соседство со слугою народа не хватит))
Додано: Суб 27 лип, 2019 17:07
Додано: Суб 27 лип, 2019 17:15
Додано: Суб 27 лип, 2019 17:20
Департамент коммунальной собственности КМДА выставил на продажу самый дорогой объект со стартовой ценой 26,6 млн грн. Это 4-х этажное здание в центре Киева по адресу Б.Хмельницкого 34-Б площадью 1419 кв.м.
Но самое интересное начинается дальше. Как пишет Голова постійної комісії з питань власності в Київська міська рада Leonid Antonenko это здание расположено во дворе гостиницы которая принадлежит.....барабанная дробь.....Владимиру Кличку ...и наш горяче либимый мер в 2016 году , сам себе подписал аренду этого здания за скромные 2 тыс.дол в месяц.
Еще раз, здание 1419 кв.м. 4 этажа, на Б.Хмельницкого в месяц всего 2 штуки баксов !!!
П,С Очень любопытные условия продажи. Договор аренды с арендатором ( фирмой Кличка) получает в наследство новый покупатель !!!!
Живите своим умом!
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