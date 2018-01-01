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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1381138213831384

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 196
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
58
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
28
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 17:00

  reus написав:Да

Чикагу берите!
airmax78
 
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З нами з: 25.10.12
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Подякували: 3635 раз.
Попередження: 1
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 17:02

  airmax78 написав:
  reus написав:Да

Чикагу берите!

Хороший дом, но хочу тихий центр.
reus
 
Повідомлень: 3380
З нами з: 21.03.12
Подякував: 219 раз.
Подякували: 847 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 17:07

Район настоящих Липок нравится, но там нет интересных домов на мой бюджет. На соседство со слугою народа не хватит))
reus
 
Повідомлень: 3380
З нами з: 21.03.12
Подякував: 219 раз.
Подякували: 847 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 17:07

  reus написав:
  airmax78 написав:
  reus написав:Да

Чикагу берите!

Хороший дом, но хочу тихий центр.

Любой из проектов Саги в центре.
airmax78
 
Повідомлень: 30860
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3635 раз.
Попередження: 1
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 17:15

  airmax78 написав:
  reus написав:Смотрю, что многим не нравится обновлённая Ураина. Наоборот нужно скупать недвижимость в Киеве! Завтра будет дороже! Хорошо, что дом не успел продать!

Ну, давайте взгляд со стороны. На чем дорожать будем?
На обновлениях :mrgreen:
moniks
 
Повідомлень: 1283
З нами з: 27.08.14
Подякував: 884 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 17:20

Департамент коммунальной собственности КМДА выставил на продажу самый дорогой объект со стартовой ценой 26,6 млн грн. Это 4-х этажное здание в центре Киева по адресу Б.Хмельницкого 34-Б площадью 1419 кв.м.

Но самое интересное начинается дальше. Как пишет Голова постійної комісії з питань власності в Київська міська рада Leonid Antonenko это здание расположено во дворе гостиницы которая принадлежит.....барабанная дробь.....Владимиру Кличку ...и наш горяче либимый мер в 2016 году , сам себе подписал аренду этого здания за скромные 2 тыс.дол в месяц.
Еще раз, здание 1419 кв.м. 4 этажа, на Б.Хмельницкого в месяц всего 2 штуки баксов !!!

П,С Очень любопытные условия продажи. Договор аренды с арендатором ( фирмой Кличка) получает в наследство новый покупатель !!!!
https://zakupki.prom.ua/ru/auctions-dgf ... HbLSVgvL_o
Живите своим умом!
zzzzzz
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