Напомните сколько домов сдала Сага?
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Додано: Суб 27 лип, 2019 20:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Напомните сколько домов сдала Сага?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 27 лип, 2019 20:11
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