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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 27 лип, 2019 20:01
airmax78 написав:
Единственная беда: у Саги ценник со старта задран до упора
Напомните сколько домов сдала Сага?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 27 лип, 2019 20:11
Прохожий написав: airmax78 написав:
Единственная беда: у Саги ценник со старта задран до упора
Напомните сколько домов сдала Сага?
На прошлой недел торжественно презентовали Чикагу (хотя еще не достроили). А так - Нью Йорк, пару секций Рыбальского и Эйнштейн.
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Додано: Суб 27 лип, 2019 20:15
Прохожий написав:
Напомните сколько домов сдала Сага?
Если прошлые украинские традиции при которых приближение к телу власти давало дополнительные возможности при получении участков, разрешений, заказов Сага будет вне конкуренции
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Суб 27 лип, 2019 20:32
airmax78 написав: Прохожий написав: airmax78 написав:
Единственная беда: у Саги ценник со старта задран до упора
Напомните сколько домов сдала Сага?
На прошлой недел торжественно презентовали Чикагу (хотя еще не достроили). А так - Нью Йорк, пару секций Рыбальского и Эйнштейн.
Во всех вышеперечисленных уже живут?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 27 лип, 2019 20:59
Прохожий написав: airmax78 написав: Прохожий написав:
Напомните сколько домов сдала Сага?
На прошлой недел торжественно презентовали Чикагу (хотя еще не достроили). А так - Нью Йорк, пару секций Рыбальского и Эйнштейн.
Во всех вышеперечисленных уже живут?
В Нью Йорке - то точно. В Рыбальском - сомневаюсь. Но внутри я был - очень достойно сделали. Эйнштейн для меня загадка. Но снаружи выглядит очень неплохо.
Ну а Чикага - то вообще бинба.
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airmax78
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Додано: Суб 27 лип, 2019 21:01
somilitark написав: Прохожий написав:
Во всех вышеперечисленных уже живут?
Даже в уко стабильно манагерам отстёгивают,чем наш петросянище хуже???
Я никогда не скрывал, что симпатизирую Саге. Бескорыстно или нет - это уже другой вопрос. Вы все равно не поверите.
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airmax78
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Додано: Суб 27 лип, 2019 21:18
airmax78 написав: Прохожий написав: airmax78 написав:
Единственная беда: у Саги ценник со старта задран до упора
Напомните сколько домов сдала Сага?
На прошлой недел торжественно презентовали Чикагу (хотя еще не достроили). А так - Нью Йорк, пару секций Рыбальского и Эйнштейн.
Бристоль то же ввели в эксплуатацию, долго и со скрипом, но ввели..
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Alex_V_K_79
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Додано: Суб 27 лип, 2019 21:25
Alex_V_K_79 написав: airmax78 написав: Прохожий написав:
Напомните сколько домов сдала Сага?
На прошлой недел торжественно презентовали Чикагу (хотя еще не достроили). А так - Нью Йорк, пару секций Рыбальского и Эйнштейн.
Бристоль то же ввели в эксплуатацию, долго и со скрипом, но ввели..
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У них все долго. Но конечный результат радует. Пока.
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airmax78
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Додано: Суб 27 лип, 2019 22:40
Курс такой что первичку покупать грустно....
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Додано: Суб 27 лип, 2019 22:42
reus написав: airmax78 написав: reus написав:
В ближайшие месяцы собираюсь влезть во что-то приличное в Киеве. Изучаю вопрос. На пенсии точно собираюсь жить в Украине
В смысле: "изучаю вопрос"? А что есть варианты кроме НЛ?
P.S. Не жалеете, что ФК продали?[/quote,
Нет не жалею. Не плохой комплекс за те деньги, что мне обошлась хата, но там пока нет приличной УК, поэтому там беда. Тем более я вышел с приличным плюсом. Хочу что-то поинтереснее. Что посоветуете? Боюджет 200-300 уе без ремонта
Зачем такой метраж для пенсионеров? С этим бюджетом домик в Конче.
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