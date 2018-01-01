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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1383138413851386>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 196
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
58
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
28
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 20:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Единственная беда: у Саги ценник со старта задран до упора

Напомните сколько домов сдала Сага?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 20:11

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Единственная беда: у Саги ценник со старта задран до упора

Напомните сколько домов сдала Сага?

На прошлой недел торжественно презентовали Чикагу (хотя еще не достроили). А так - Нью Йорк, пару секций Рыбальского и Эйнштейн.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 20:15

  Прохожий написав:Напомните сколько домов сдала Сага?


Если прошлые украинские традиции при которых приближение к телу власти давало дополнительные возможности при получении участков, разрешений, заказов Сага будет вне конкуренции
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 20:32

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Единственная беда: у Саги ценник со старта задран до упора

Напомните сколько домов сдала Сага?

На прошлой недел торжественно презентовали Чикагу (хотя еще не достроили). А так - Нью Йорк, пару секций Рыбальского и Эйнштейн.

Во всех вышеперечисленных уже живут?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 20:59

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:
  Прохожий написав:Напомните сколько домов сдала Сага?

На прошлой недел торжественно презентовали Чикагу (хотя еще не достроили). А так - Нью Йорк, пару секций Рыбальского и Эйнштейн.

Во всех вышеперечисленных уже живут?

В Нью Йорке - то точно. В Рыбальском - сомневаюсь. Но внутри я был - очень достойно сделали. Эйнштейн для меня загадка. Но снаружи выглядит очень неплохо.
Ну а Чикага - то вообще бинба.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 21:01

  somilitark написав:
  Прохожий написав:Во всех вышеперечисленных уже живут?

Даже в уко стабильно манагерам отстёгивают,чем наш петросянище хуже???

Я никогда не скрывал, что симпатизирую Саге. Бескорыстно или нет - это уже другой вопрос. Вы все равно не поверите.
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 21:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Единственная беда: у Саги ценник со старта задран до упора

Напомните сколько домов сдала Сага?

На прошлой недел торжественно презентовали Чикагу (хотя еще не достроили). А так - Нью Йорк, пару секций Рыбальского и Эйнштейн.
Бристоль то же ввели в эксплуатацию, долго и со скрипом, но ввели..

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Alex_V_K_79
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 21:25

  Alex_V_K_79 написав:
airmax78 написав:
  Прохожий написав:Напомните сколько домов сдала Сага?

На прошлой недел торжественно презентовали Чикагу (хотя еще не достроили). А так - Нью Йорк, пару секций Рыбальского и Эйнштейн.
Бристоль то же ввели в эксплуатацию, долго и со скрипом, но ввели..

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У них все долго. Но конечный результат радует. Пока.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 22:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Курс такой что первичку покупать грустно....

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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 22:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

reus написав:
  airmax78 написав:
  reus написав:В ближайшие месяцы собираюсь влезть во что-то приличное в Киеве. Изучаю вопрос. На пенсии точно собираюсь жить в Украине

В смысле: "изучаю вопрос"? А что есть варианты кроме НЛ?
P.S. Не жалеете, что ФК продали?[/quote,
Нет не жалею. Не плохой комплекс за те деньги, что мне обошлась хата, но там пока нет приличной УК, поэтому там беда. Тем более я вышел с приличным плюсом. Хочу что-то поинтереснее. Что посоветуете? Боюджет 200-300 уе без ремонта
Зачем такой метраж для пенсионеров? С этим бюджетом домик в Конче.

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