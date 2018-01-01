Уже весной рейтинг СН устремится к нулю. Ребята напористые но не системные.
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Додано: Суб 27 лип, 2019 22:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Уже весной рейтинг СН устремится к нулю. Ребята напористые но не системные.
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Додано: Суб 27 лип, 2019 23:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я вот наоборот подумываю что то продать, хотя ещё месяц назад подумывал в октябре купить. Думаю может Медовый-2. Короче не знаю.
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Додано: Суб 27 лип, 2019 23:28
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