Я вот наоборот подумываю что то продать, хотя ещё месяц назад подумывал в октябре купить. Думаю может Медовый-2. Короче не знаю.
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Додано: Суб 27 лип, 2019 23:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я вот наоборот подумываю что то продать, хотя ещё месяц назад подумывал в октябре купить. Думаю может Медовый-2. Короче не знаю.
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Додано: Нед 28 лип, 2019 12:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А кто сейчас застройщик Республики?
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Додано: Нед 28 лип, 2019 12:57
Додано: Нед 28 лип, 2019 13:55
Додано: Нед 28 лип, 2019 15:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А что лучше Медовый или Свитло парк?
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Додано: Нед 28 лип, 2019 15:17
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