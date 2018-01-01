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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1384138513861387>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 196
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
58
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
28
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 23:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я вот наоборот подумываю что то продать, хотя ещё месяц назад подумывал в октябре купить. Думаю может Медовый-2. Короче не знаю.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 12:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А кто сейчас застройщик Республики?

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 12:57

  Оранжевый-хит сезона написав:А кто сейчас застройщик Республики?

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Строит КАН, застройщик, вроде бы, тоже их собственный - «К.А.Н.Строй».
По крайней мере, в прошлом году мне озвучивали именно так
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 13:55

  Оранжевый-хит сезона написав:Курс такой что первичку покупать грустно....

И Первого отправили в отпуск за свой счет :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 15:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А что лучше Медовый или Свитло парк?

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 15:17

  Оранжевый-хит сезона написав:А что лучше Медовый или Свитло парк?

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Медовый непонятно где, а Свитло Парк - это тихий Печерск.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 15:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:А что лучше Медовый или Свитло парк?

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Медовый непонятно где, а Свитло Парк - это тихий Печерск.
Ылитные соседи) 5 минут до метро)

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 15:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Максик вы ещё аналист у владельцев денег или вас уже выгнали за плохие прогнозы?

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 15:41

  reus написав:В ближайшие месяцы собираюсь влезть во что-то приличное в Киеве. Изучаю вопрос. На пенсии точно собираюсь жить в Украине

Почему не хотите вкинуть в месте вашего прибывания? Или в Украине более инвестиционно привлекательные объекты? В связи с чем пришла такая мысль, ведь недавно даже Викапавл скинула всё спекулятивно арендное. (Или что то в этом роде)

Или это тонкий троллинг?
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 15:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Напротив Кардинала, по адресу предславинская 35, стартует жк с пафосным название Stanford. Надеюсь хоть проект поменяли, а то прошлый был трэш редкосный
hume
 
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