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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 28 лип, 2019 16:39
moniks написав:
И когда же начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве????
Ветку пора переименовывать!
Сплошная реклама новостроев - и ноль по теме
ПО ТЕМЕ - знакомый риелтор по дружески советует не спешить покупать т.к. цены будут падать. Думал присмотреться чилдрену но не горит
Кстати, в последнее время цены немного подросли по сравнению с прошлым годом - даже я, давний обвалист, это признаю. Самые дешевые отдельные гостинки стартовали с 18, сейчас стартуют с 20. Но трудно сказать, мы уже видели продолжительное дно в 2015-2019-х годах, или еще будет волна падения. Сама по себе она вряд ли начнется, возможно, если начнется вывод спекулятивного капитала и сбитый курс опять полетит вверх, или если Зеля ппримет какой-то закон, который сделает невозможной покупку квартиры многими желающими из-за новых штрафов и налогов (гетьманцев ему насоветует как прижучить народ, но забыть об олигархах), или же отмена субсидий с массовым отъемом квартир у пенсионеров за коммунальные долги, не говоря уже о войне (все это очень реально, сложнее спрогнозировать, с какого уровня и насколько будут падать цены). Плюс на цены будет давить свал молодежи. А пока что небольшой рост, похоже, из-за того, что вырос уровень доходов плюс может влиять страх законов Зеленского (мол, потом не купишь, но обычно такие страхи плохие подсказчики, кто повелся в начале 2015-го на 30-процентный налог Яценюка, который оказался байкой, и купил недвигу, потом еще полгода наблюдал падение цен, да и закон может быть разный, вполне может быть, что, всех, кто, например, купил квартиру в этом году, но не может объяснить происхождение средств, заставят уплатить какой-то штраф или налог).
Это у нас. А тем временем молодых поляков освободят от от подоходного налога - недавняя новость. Делайте выводы, господа!
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hxbbgaf
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Додано: Нед 28 лип, 2019 17:31
hxbbgaf написав: moniks написав:
И когда же начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве????
Ветку пора переименовывать!
Сплошная реклама новостроев - и ноль по теме
ПО ТЕМЕ - знакомый риелтор по дружески советует не спешить покупать т.к. цены будут падать. Думал присмотреться чилдрену но не горит
Кстати, в последнее время цены немного подросли по сравнению с прошлым годом - даже я, давний обвалист, это признаю. Самые дешевые отдельные гостинки стартовали с 18, сейчас стартуют с 20. А пока что небольшой рост, похоже, из-за того, что вырос уровень доходов плюс может влиять страх законов Зеленского
Это у нас. А тем временем молодых поляков освободят от от подоходного налога - недавняя новость. Делайте выводы, господа!
Это "прыжок дохлой кошки". Загон и не более.
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moniks
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Додано: Нед 28 лип, 2019 18:14
moniks написав:
ПО ТЕМЕ - знакомый риелтор по дружески советует не спешить покупать т.к. цены будут падать. Думал присмотреться чилдрену но не горит
тут про это и пишут - именно такими мыслями тут все и пропитано. да, много чепухи, политики или диалогов между людьми, рассуждающими о покупке или выборе объекта. но по сути все и так понимают - нужно подождать. и будет или медленно падать или быстрее - хз что "зеленка и ко" может замутить имея полную власть. ну ждать уже не долго - скоро будет осень и все увидим и почувствуем на своей шкуре)
при любом раскладе пойдем вниз - даже с мыслями о мегареформах для страны (именно так обычно пафосно и рассказывают) чтобы прыгнуть выше нужно присесть. но а по факту никто же ничего менять и не собирается. простой передерибан.
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jj1981ua
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Додано: Нед 28 лип, 2019 20:26
moniks написав:
И когда же начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве????
Ветку пора переименовывать!
Сплошная реклама новостроев - и ноль по теме
ПО ТЕМЕ - знакомый риелтор по дружески советует не спешить покупать т.к. цены будут падать. Думал присмотреться чилдрену но не горит
Я сужу по себе. 2016 год был в полном анусе. Сейчас доход не меньше чем в 2013 году. Поэтому хочу ещё что то купить. Конечно такой шары как в 2017 году уже нет.
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Оранжевый-хит сезона
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