Додано: Нед 28 лип, 2019 16:39

moniks написав: И когда же начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве????

Ветку пора переименовывать! Сплошная реклама новостроев - и ноль по теме ПО ТЕМЕ - знакомый риелтор по дружески советует не спешить покупать т.к. цены будут падать. Думал присмотреться чилдрену но не горит И когда же начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве????Ветку пора переименовывать!Сплошная реклама новостроев - и ноль по темеПО ТЕМЕ - знакомый риелтор по дружески советует не спешить покупать т.к. цены будут падать. Думал присмотреться чилдрену но не горит

Кстати, в последнее время цены немного подросли по сравнению с прошлым годом - даже я, давний обвалист, это признаю. Самые дешевые отдельные гостинки стартовали с 18, сейчас стартуют с 20. Но трудно сказать, мы уже видели продолжительное дно в 2015-2019-х годах, или еще будет волна падения. Сама по себе она вряд ли начнется, возможно, если начнется вывод спекулятивного капитала и сбитый курс опять полетит вверх, или если Зеля ппримет какой-то закон, который сделает невозможной покупку квартиры многими желающими из-за новых штрафов и налогов (гетьманцев ему насоветует как прижучить народ, но забыть об олигархах), или же отмена субсидий с массовым отъемом квартир у пенсионеров за коммунальные долги, не говоря уже о войне (все это очень реально, сложнее спрогнозировать, с какого уровня и насколько будут падать цены). Плюс на цены будет давить свал молодежи. А пока что небольшой рост, похоже, из-за того, что вырос уровень доходов плюс может влиять страх законов Зеленского (мол, потом не купишь, но обычно такие страхи плохие подсказчики, кто повелся в начале 2015-го на 30-процентный налог Яценюка, который оказался байкой, и купил недвигу, потом еще полгода наблюдал падение цен, да и закон может быть разный, вполне может быть, что, всех, кто, например, купил квартиру в этом году, но не может объяснить происхождение средств, заставят уплатить какой-то штраф или налог).Это у нас. А тем временем молодых поляков освободят от от подоходного налога - недавняя новость. Делайте выводы, господа!