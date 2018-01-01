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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1384138513861387

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 196
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
58
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
28
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 16:39

  moniks написав:И когда же начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве????
Ветку пора переименовывать! :twisted: Сплошная реклама новостроев - и ноль по теме :evil: ПО ТЕМЕ - знакомый риелтор по дружески советует не спешить покупать т.к. цены будут падать. Думал присмотреться чилдрену но не горит 8)

Кстати, в последнее время цены немного подросли по сравнению с прошлым годом - даже я, давний обвалист, это признаю. Самые дешевые отдельные гостинки стартовали с 18, сейчас стартуют с 20. Но трудно сказать, мы уже видели продолжительное дно в 2015-2019-х годах, или еще будет волна падения. Сама по себе она вряд ли начнется, возможно, если начнется вывод спекулятивного капитала и сбитый курс опять полетит вверх, или если Зеля ппримет какой-то закон, который сделает невозможной покупку квартиры многими желающими из-за новых штрафов и налогов (гетьманцев ему насоветует как прижучить народ, но забыть об олигархах), или же отмена субсидий с массовым отъемом квартир у пенсионеров за коммунальные долги, не говоря уже о войне (все это очень реально, сложнее спрогнозировать, с какого уровня и насколько будут падать цены). Плюс на цены будет давить свал молодежи. А пока что небольшой рост, похоже, из-за того, что вырос уровень доходов плюс может влиять страх законов Зеленского (мол, потом не купишь, но обычно такие страхи плохие подсказчики, кто повелся в начале 2015-го на 30-процентный налог Яценюка, который оказался байкой, и купил недвигу, потом еще полгода наблюдал падение цен, да и закон может быть разный, вполне может быть, что, всех, кто, например, купил квартиру в этом году, но не может объяснить происхождение средств, заставят уплатить какой-то штраф или налог).
Это у нас. А тем временем молодых поляков освободят от от подоходного налога - недавняя новость. Делайте выводы, господа!
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 17:31

  hxbbgaf написав:
  moniks написав:И когда же начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве????
Ветку пора переименовывать! :twisted: Сплошная реклама новостроев - и ноль по теме :evil: ПО ТЕМЕ - знакомый риелтор по дружески советует не спешить покупать т.к. цены будут падать. Думал присмотреться чилдрену но не горит 8)

Кстати, в последнее время цены немного подросли по сравнению с прошлым годом - даже я, давний обвалист, это признаю. Самые дешевые отдельные гостинки стартовали с 18, сейчас стартуют с 20. А пока что небольшой рост, похоже, из-за того, что вырос уровень доходов плюс может влиять страх законов Зеленского
Это у нас. А тем временем молодых поляков освободят от от подоходного налога - недавняя новость. Делайте выводы, господа!

Это "прыжок дохлой кошки". Загон и не более.
moniks
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 18:14

  moniks написав:ПО ТЕМЕ - знакомый риелтор по дружески советует не спешить покупать т.к. цены будут падать. Думал присмотреться чилдрену но не горит 8)

тут про это и пишут - именно такими мыслями тут все и пропитано. да, много чепухи, политики или диалогов между людьми, рассуждающими о покупке или выборе объекта. но по сути все и так понимают - нужно подождать. и будет или медленно падать или быстрее - хз что "зеленка и ко" может замутить имея полную власть. ну ждать уже не долго - скоро будет осень и все увидим и почувствуем на своей шкуре)
при любом раскладе пойдем вниз - даже с мыслями о мегареформах для страны (именно так обычно пафосно и рассказывают) чтобы прыгнуть выше нужно присесть. но а по факту никто же ничего менять и не собирается. простой передерибан.
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 20:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

moniks написав:И когда же начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве????
Ветку пора переименовывать! :twisted: Сплошная реклама новостроев - и ноль по теме :evil: ПО ТЕМЕ - знакомый риелтор по дружески советует не спешить покупать т.к. цены будут падать. Думал присмотреться чилдрену но не горит 8)
Я сужу по себе. 2016 год был в полном анусе. Сейчас доход не меньше чем в 2013 году. Поэтому хочу ещё что то купить. Конечно такой шары как в 2017 году уже нет.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 20:59

  jj1981ua написав:
  moniks написав:ПО ТЕМЕ - знакомый риелтор по дружески советует не спешить покупать т.к. цены будут падать. Думал присмотреться чилдрену но не горит 8)

тут про это и пишут - именно такими мыслями тут все и пропитано. да, много чепухи, политики или диалогов между людьми, рассуждающими о покупке или выборе объекта. но по сути все и так понимают - нужно подождать. и будет или медленно падать или быстрее - хз что "зеленка и ко" может замутить имея полную власть. ну ждать уже не долго - скоро будет осень и все увидим и почувствуем на своей шкуре)
при любом раскладе пойдем вниз - даже с мыслями о мегареформах для страны (именно так обычно пафосно и рассказывают) чтобы прыгнуть выше нужно присесть. но а по факту никто же ничего менять и не собирается. простой передерибан.

та да, согласен, сидеть на попе ровно с тощей каклетой в ожидении чудес, годная стратегия :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 22:12

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:А что лучше Медовый или Свитло парк?

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Медовый непонятно где, а Свитло Парк - это тихий Печерск.



А как же столичное шоссе под окнами ?? :roll:
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 22:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Igor3777 написав:
  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:А что лучше Медовый или Свитло парк?

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Медовый непонятно где, а Свитло Парк - это тихий Печерск.



А как же столичное шоссе под окнами ?? :roll:
Там шум конечно, но с другой стороны вид на Днепр.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 22:16

  moniks написав:И когда же начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве????
Ветку пора переименовывать! :twisted: Сплошная реклама новостроев - и ноль по теме :evil: ПО ТЕМЕ - знакомый риелтор по дружески советует не спешить покупать т.к. цены будут падать. Думал присмотреться чилдрену но не горит 8)



Мож прокатит аналогия, как с баксом перед выборами, все спешили откупаться, а теперь он дешёвый, надо брать, а гривен не у кого нету. Так и тут все уже поназатарились, лендлорды блин, и теперь в кои то веки пойдёт спад цены, а там ещё может и кризис поможет :mrgreen:
Igor3777
 
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