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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 лип, 2019 23:18
[quote="4715269:Оранжевый-хит сезона"][/quote] Откуда спад если зарплаты выросли?
Не путайте ЗАРПЛАТУ с ПРИБЫЛЬЮ . Все повышение съедает комуналь и продукты! Так что это не повышение - а ИНДЕКСация в большей мере!
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rusramzik
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