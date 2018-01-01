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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 лип, 2019 23:18
[quote="4715269:Оранжевый-хит сезона"][/quote] Откуда спад если зарплаты выросли?
Не путайте ЗАРПЛАТУ с ПРИБЫЛЬЮ . Все повышение съедает комуналь и продукты! Так что это не повышение - а ИНДЕКСация в большей мере!
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rusramzik
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Додано: Пон 29 лип, 2019 06:18
Оранжевый-хит сезона написав:
Я сужу по себе. 2016 год был в полном анусе. Сейчас доход не меньше чем в 2013 году. Поэтому хочу ещё что то купить. Конечно такой шары как в 2017 году уже нет.
Да вы баловень судьбы
У меня вся родня (и другие знакомые) в опе с 2014-го
Поэтому и голосовали за СН.
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moniks
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Додано: Пон 29 лип, 2019 07:14
moniks написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Я сужу по себе. 2016 год был в полном анусе. Сейчас доход не меньше чем в 2013 году. Поэтому хочу ещё что то купить. Конечно такой шары как в 2017 году уже нет.
Да вы баловень судьбы
У меня вся родня (и другие знакомые) в опе с 2014-го
Поэтому и голосовали за СН.
Судя по выбору - недостаточно глубоко - хотят глубже.
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