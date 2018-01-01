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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 13861387138813891390>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 197
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
58
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
28
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 23:18

[quote="4715269:Оранжевый-хит сезона"][/quote] Откуда спад если зарплаты выросли?
Не путайте ЗАРПЛАТУ с ПРИБЫЛЬЮ . Все повышение съедает комуналь и продукты! Так что это не повышение - а ИНДЕКСация в большей мере!
rusramzik
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 06:18

  Оранжевый-хит сезона написав: Я сужу по себе. 2016 год был в полном анусе. Сейчас доход не меньше чем в 2013 году. Поэтому хочу ещё что то купить. Конечно такой шары как в 2017 году уже нет.

Да вы баловень судьбы :mrgreen: У меня вся родня (и другие знакомые) в опе с 2014-го :twisted: Поэтому и голосовали за СН.
moniks
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 07:14

  moniks написав:
  Оранжевый-хит сезона написав: Я сужу по себе. 2016 год был в полном анусе. Сейчас доход не меньше чем в 2013 году. Поэтому хочу ещё что то купить. Конечно такой шары как в 2017 году уже нет.

Да вы баловень судьбы :mrgreen: У меня вся родня (и другие знакомые) в опе с 2014-го :twisted: Поэтому и голосовали за СН.

Судя по выбору - недостаточно глубоко - хотят глубже.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 08:42

  moniks написав:
  Оранжевый-хит сезона написав: Я сужу по себе. 2016 год был в полном анусе. Сейчас доход не меньше чем в 2013 году. Поэтому хочу ещё что то купить. Конечно такой шары как в 2017 году уже нет.

Да вы баловень судьбы :mrgreen: У меня вся родня (и другие знакомые) в опе с 2014-го :twisted: Поэтому и голосовали за СН.

Решили оттуда не вылазить :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 09:31

  Faceless написав:
  moniks написав:
  Оранжевый-хит сезона написав: Я сужу по себе. 2016 год был в полном анусе. Сейчас доход не меньше чем в 2013 году. Поэтому хочу ещё что то купить. Конечно такой шары как в 2017 году уже нет.

Да вы баловень судьбы :mrgreen: У меня вся родня (и другие знакомые) в опе с 2014-го :twisted: Поэтому и голосовали за СН.

Решили оттуда не вылазить :mrgreen:

А навіщо Ви видалили пост Васєньки? Монікс вибрав васєньку. І будуть у монікса питання чому ж глибше ... А Тут і відповідь. Кандидат від Монікса це Васєнька.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 09:41

  moniks написав:
  Первый написав:А навіщо Ви видалили пост Васєньки? Монікс вибрав васєньку. І будуть у монікса питання чому ж глибше ... А Тут і відповідь. Кандидат від Монікса це Васєнька.

Шутите - а шо Вам уже остаётся бетонный Вы наш :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Чому шуткую?
Васєнька з Трускавця передав привіт. Вітаю Вас з Вашим слугою.

І да. Сорі. Але не Ваш і не бетонний:-) Ваш Це Васєнька.

Зи. Мрія стати Киянином?:-)))))
Востаннє редагувалось Первый в Пон 29 лип, 2019 09:42, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 09:41

  Первый написав:
  Faceless написав:
  moniks написав:Да вы баловень судьбы :mrgreen: У меня вся родня (и другие знакомые) в опе с 2014-го :twisted: Поэтому и голосовали за СН.

Решили оттуда не вылазить :mrgreen:

А навіщо Ви видалили пост Васєньки? Монікс вибрав васєньку. І будуть у монікса питання чому ж глибше ... А Тут і відповідь. Кандидат від Монікса це Васєнька.

А что там Васенька? Уже идет с группой единомышленников выселять буржуев из Тетриса?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 09:43

  Первый написав:Чому шуткую?
Васєнька з Трускавця передав привіт. Вітаю Вас з Вашим слугою.

І да. Сорі. Але не Ваш і не бетонний:-) Ваш Це Васєнька.

Зи. Мрія стати Киянином?:-)))))

Васенька что, прошел в ВРУ от СН?! Пожалуйста, только не это.
PS... прочитал в соседней ветке. Ну он и соврать может - дорого не возьмет. Но если правда - родственникам и знакомым моникса остается только наслаждаться своим выбором.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 29 лип, 2019 09:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 09:46

Ні. Через тиждень. На цьому тижні Васєнькам в трускавці розкажуть що таке конституція і яку кнопку натискати
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 09:48

  airmax78 написав:
  Первый написав:Чому шуткую?
Васєнька з Трускавця передав привіт. Вітаю Вас з Вашим слугою.

І да. Сорі. Але не Ваш і не бетонний:-) Ваш Це Васєнька.

Зи. Мрія стати Киянином?:-)))))

Васенька что, прошел в ВРУ от СН?! Пожалуйста, только не это.


Who is Vasenyka :?:
moniks
 
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