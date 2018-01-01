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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 лип, 2019 23:18
[quote="4715269:Оранжевый-хит сезона"][/quote] Откуда спад если зарплаты выросли?
Не путайте ЗАРПЛАТУ с ПРИБЫЛЬЮ . Все повышение съедает комуналь и продукты! Так что это не повышение - а ИНДЕКСация в большей мере!
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Додано: Пон 29 лип, 2019 06:18
Оранжевый-хит сезона написав:
Я сужу по себе. 2016 год был в полном анусе. Сейчас доход не меньше чем в 2013 году. Поэтому хочу ещё что то купить. Конечно такой шары как в 2017 году уже нет.
Да вы баловень судьбы
У меня вся родня (и другие знакомые) в опе с 2014-го
Поэтому и голосовали за СН.
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moniks
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Додано: Пон 29 лип, 2019 07:14
moniks написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Я сужу по себе. 2016 год был в полном анусе. Сейчас доход не меньше чем в 2013 году. Поэтому хочу ещё что то купить. Конечно такой шары как в 2017 году уже нет.
Да вы баловень судьбы
У меня вся родня (и другие знакомые) в опе с 2014-го
Поэтому и голосовали за СН.
Судя по выбору - недостаточно глубоко - хотят глубже.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 08:42
moniks написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Я сужу по себе. 2016 год был в полном анусе. Сейчас доход не меньше чем в 2013 году. Поэтому хочу ещё что то купить. Конечно такой шары как в 2017 году уже нет.
Да вы баловень судьбы
У меня вся родня (и другие знакомые) в опе с 2014-го
Поэтому и голосовали за СН.
Решили оттуда не вылазить
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Faceless
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Додано: Пон 29 лип, 2019 09:31
Faceless написав: moniks написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Я сужу по себе. 2016 год был в полном анусе. Сейчас доход не меньше чем в 2013 году. Поэтому хочу ещё что то купить. Конечно такой шары как в 2017 году уже нет.
Да вы баловень судьбы
У меня вся родня (и другие знакомые) в опе с 2014-го
Поэтому и голосовали за СН.
Решили оттуда не вылазить
А навіщо Ви видалили пост Васєньки? Монікс вибрав васєньку. І будуть у монікса питання чому ж глибше ... А Тут і відповідь. Кандидат від Монікса це Васєнька.
Всім процвітання!
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Додано: Пон 29 лип, 2019 09:41
Чому шуткую?
Васєнька з Трускавця передав привіт. Вітаю Вас з Вашим слугою.
І да. Сорі. Але не Ваш і не бетонний:-) Ваш Це Васєнька.
Зи. Мрія стати Киянином?:-)))))
Востаннє редагувалось Первый
в Пон 29 лип, 2019 09:42, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Додано: Пон 29 лип, 2019 09:41
Первый написав: Faceless написав: moniks написав:
Да вы баловень судьбы
У меня вся родня (и другие знакомые) в опе с 2014-го
Поэтому и голосовали за СН.
Решили оттуда не вылазить
А навіщо Ви видалили пост Васєньки? Монікс вибрав васєньку. І будуть у монікса питання чому ж глибше ... А Тут і відповідь. Кандидат від Монікса це Васєнька.
А что там Васенька? Уже идет с группой единомышленников выселять буржуев из Тетриса?
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Додано: Пон 29 лип, 2019 09:43
Первый написав:
Чому шуткую?
Васєнька з Трускавця передав привіт. Вітаю Вас з Вашим слугою.
І да. Сорі. Але не Ваш і не бетонний:-) Ваш Це Васєнька.
Зи. Мрія стати Киянином?:-)))))
Васенька что, прошел в ВРУ от СН?! Пожалуйста, только не это.
PS... прочитал в соседней ветке. Ну он и соврать может - дорого не возьмет. Но если правда - родственникам и знакомым моникса остается только наслаждаться своим выбором.
Востаннє редагувалось airmax78
в Пон 29 лип, 2019 09:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 09:46
Ні. Через тиждень. На цьому тижні Васєнькам в трускавці розкажуть що таке конституція і яку кнопку натискати
Всім процвітання!
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Додано: Пон 29 лип, 2019 09:48
airmax78 написав: Первый написав:
Чому шуткую?
Васєнька з Трускавця передав привіт. Вітаю Вас з Вашим слугою.
І да. Сорі. Але не Ваш і не бетонний:-) Ваш Це Васєнька.
Зи. Мрія стати Киянином?:-)))))
Васенька что, прошел в ВРУ от СН?! Пожалуйста, только не это.
Who is Vasenyka
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moniks
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