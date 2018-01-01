RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1387138813891390>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 197
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
58
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
28
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 09:48

  Первый написав:Ні. Через тиждень. На цьому тижні Васєнькам в трускавці розкажуть що таке конституція і яку кнопку натискати

Страна ипанатов.
airmax78
 
Повідомлень: 30878
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3636 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 09:50

  moniks написав:
  airmax78 написав:
  Первый написав:Чому шуткую?
Васєнька з Трускавця передав привіт. Вітаю Вас з Вашим слугою.

І да. Сорі. Але не Ваш і не бетонний:-) Ваш Це Васєнька.

Зи. Мрія стати Киянином?:-)))))

Васенька что, прошел в ВРУ от СН?! Пожалуйста, только не это.


Who is Vasenyka :?:

Скоро узнаете. Вы же за него голосовали вместе со знакомыми и друзьями, которые в *опе. Кстати, первая запись в трудовой "Депутат Верховної Ради 9го скликання" - это как раз про Васеньку.
airmax78
 
Повідомлень: 30878
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3636 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 09:55

  airmax78 написав:
  Первый написав:Ні. Через тиждень. На цьому тижні Васєнькам в трускавці розкажуть що таке конституція і яку кнопку натискати

Страна ипанатов.

И какие прогнозы по теме киевского бетона? Или уже интереснее Хайфа? :mrgreen:
moniks
 
Повідомлень: 1289
З нами з: 27.08.14
Подякував: 884 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:01

  moniks написав:
  airmax78 написав:
  Первый написав:Ні. Через тиждень. На цьому тижні Васєнькам в трускавці розкажуть що таке конституція і яку кнопку натискати

Страна ипанатов.

И какие прогнозы по теме киевского бетона? Или уже интереснее Хайфа? :mrgreen:

Я среди идиотов жить дальше не хочу. Все продам и досвидос.
airmax78
 
Повідомлень: 30878
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3636 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:05

  moniks написав:
  airmax78 написав:Скоро узнаете. Вы же за него голосовали вместе со знакомыми и друзьями, которые в *опе. Кстати, первая запись в трудовой "Депутат Верховної Ради 9го скликання" - это как раз про Васеньку.

Я телик не смотрю - холодильники (два) забиты. И cold good beer есть :mrgreen:

Так Васєнька не з телека, васєнька з форуму.

Зи по ситуації. Нада брать:-) порох який заважав жити пав.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 14509
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1911 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:06

  airmax78 написав:
  moniks написав:
  Оранжевый-хит сезона написав: Я сужу по себе. 2016 год был в полном анусе. Сейчас доход не меньше чем в 2013 году. Поэтому хочу ещё что то купить. Конечно такой шары как в 2017 году уже нет.

Да вы баловень судьбы :mrgreen: У меня вся родня (и другие знакомые) в опе с 2014-го :twisted: Поэтому и голосовали за СН.

Судя по выбору - недостаточно глубоко - хотят глубже.

тут я с вами согласен, но обратите внимание - кто страну туда завел? ваш выбор не лучше
jj1981ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 72
З нами з: 01.03.14
Подякував: 18 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

стеклить балкон, парковаться на газоне, давать взятку/откат - страна это люди, их никто не ведет, они сами идут, а так-же делают выбор
Oak
 
Повідомлень: 749
З нами з: 18.12.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:45

  jj1981ua написав:тут я с вами согласен, но обратите внимание - кто страну туда завел? ваш выбор не лучше

Да всё гуд со страной. Вон аварийное УГ стоит $66К.
https://100realty.ua/uk/object/374535511
Продаст - и Черногория, Болгария вэлкам :mrgreen:
moniks
 
Повідомлень: 1289
З нами з: 27.08.14
Подякував: 884 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вряд ли Васенька прошел в ВР
  Васенька написав:Додано: Нед 30 жов, 2016 23:22
Faceless мне только 23 года :mrgreen:
Украина - самое дешевое место в мире!!!
вчера оторвался за 20 баксов, вход + коктели, з девочками на вечеринке в аквапарке 8)
https://vk.com/dreamnight4
где еще можна так жировать???


  Васенька написав:Додано: Чет 24 тра, 2018 15:57
рибасом.
тут більшість сидить на зарплаті
їхня робота создавать фон буиттокадаражать.
а в реальность все по іншому.
от самий маладой студент в темі це я - 30 літ дядя з двома дітьми...


Да и вообще тот еще балабол. В 2016 ему 23, в 2018 ему 30 и двое детей, то он тестер в Луксофте за 800 баксов, то аграрий. в Лубны из Киева он за полтора часа доезжает

:mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25222
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 5937 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:53

  airmax78 написав:
  Первый написав:Ні. Через тиждень. На цьому тижні Васєнькам в трускавці розкажуть що таке конституція і яку кнопку натискати

Страна ипанатов.


Не понял, шо, Васенька - это новый «казак Гаврилюк»? Или новый «Пашинский»/«Грановский»/«Кононенко»?

Главное чтоб мозги свои не применял - тупо нажимал кнопочку по команде главы фракции, и никакой самодеятельности. Тогда все будет хорошо.
investorkiev
 
Повідомлень: 530
З нами з: 06.03.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1387138813891390>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: investorkiev і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1532, 1533, 1534
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
15333 2473542
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 лип, 2019 11:00
Gastarbaiter
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 182043
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 74836
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14187)
29.07.2019 11:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.