Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Скоро узнаете. Вы же за него голосовали вместе со знакомыми и друзьями, которые в *опе. Кстати, первая запись в трудовой "Депутат Верховної Ради 9го скликання" - это как раз про Васеньку.
Я телик не смотрю - холодильники (два) забиты. И cold good beer есть
Так Васєнька не з телека, васєнька з форуму.
Зи по ситуації. Нада брать:-) порох який заважав жити пав.
Васенька написав:Додано: Нед 30 жов, 2016 23:22 Faceless мне только 23 года Украина - самое дешевое место в мире!!! вчера оторвался за 20 баксов, вход + коктели, з девочками на вечеринке в аквапарке https://vk.com/dreamnight4 где еще можна так жировать???
Васенька написав:Додано: Чет 24 тра, 2018 15:57 рибасом. тут більшість сидить на зарплаті їхня робота создавать фон буиттокадаражать. а в реальность все по іншому. от самий маладой студент в темі це я - 30 літ дядя з двома дітьми...
Да и вообще тот еще балабол. В 2016 ему 23, в 2018 ему 30 и двое детей, то он тестер в Луксофте за 800 баксов, то аграрий. в Лубны из Киева он за полтора часа доезжает