Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Откуда спад если зарплаты выросли? Не путайте ЗАРПЛАТУ с ПРИБЫЛЬЮ . Все повышение съедает комуналь и продукты! Так что это не повышение - а ИНДЕКСация в большей мере!
Пофиг, зарплаты рабочих на стройке удвоились.
Ну и что? Они могут позволить купить себе в 2 раза больше? Или скирдовать на свой недвиж в 2 раза быстрей??? Вся ЗП уйдет на дорогую картошку, аренду,аптеку и комуналь![/quote] Продавать по 13000 гривен метр в Киеве как я купил в 2017 году уже не получается. Неужели непонятно?