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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1387138813891390

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 197
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
58
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
28
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 11:24

Лише тиждень до підвищення цін!
Бронюйте квартиру за ціною липня - від 18 600 грн/м2.

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Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 11:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

rusramzik написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
Откуда спад если зарплаты выросли?
Не путайте ЗАРПЛАТУ с ПРИБЫЛЬЮ . Все повышение съедает комуналь и продукты! Так что это не повышение - а ИНДЕКСация в большей мере!
Пофиг, зарплаты рабочих на стройке удвоились.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 11:54

  Оранжевый-хит сезона написав:
rusramzik написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
Откуда спад если зарплаты выросли?
Не путайте ЗАРПЛАТУ с ПРИБЫЛЬЮ . Все повышение съедает комуналь и продукты! Так что это не повышение - а ИНДЕКСация в большей мере!
Пофиг, зарплаты рабочих на стройке удвоились.

Ну и что? Они могут позволить купить себе в 2 раза больше? Или скирдовать на свой недвиж в 2 раза быстрей??? Вся ЗП уйдет на дорогую картошку, аренду,аптеку и комуналь!
rusramzik
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 12:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

rusramzik написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
rusramzik написав:[quote="4715269:Оранжевый-хит сезона"]
Откуда спад если зарплаты выросли?
Не путайте ЗАРПЛАТУ с ПРИБЫЛЬЮ . Все повышение съедает комуналь и продукты! Так что это не повышение - а ИНДЕКСация в большей мере!
Пофиг, зарплаты рабочих на стройке удвоились.

Ну и что? Они могут позволить купить себе в 2 раза больше? Или скирдовать на свой недвиж в 2 раза быстрей??? Вся ЗП уйдет на дорогую картошку, аренду,аптеку и комуналь![/quote] Продавать по 13000 гривен метр в Киеве как я купил в 2017 году уже не получается. Неужели непонятно?

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 12:12

  Оранжевый-хит сезона написав: Продавать по 13000 гривен метр в Киеве как я купил в 2017 году уже не получается. Неужели непонятно?

Отлично вошли 8) Можно спать спокойно :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 12:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

так вы об этом https://www.youtube.com/watch?v=lQaF_NUao4Q
уже пятый год идем к этому "своим шляхом"! Введение 1000грн. -купюры, отмена мелочи, все у Вену на Каву съехали...
rusramzik
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  #<1 ... 1387138813891390
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