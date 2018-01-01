Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Кстати, у меня сейчас знакомые в Щуцине. Очень симпатичный город. Чего Флайману там не жилось - не понимаю.
Щецин - это совсем не то, что нужно мятежной душе Флая, там нет комфортабельных подвалов.
Ніт, з підвалами так все О.К. Проблема із манюпуським ринком праці для ІТ, і відповідно, куцими заробітками.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:Але зацепка є, так як не просто гастарбайтер, а особа із вільним доступом до ринку праці ЄСа.
Що ти маєш на увазі під "вільним доступом" ? Сталий побут ? Так з ним тобі покажуть напрямок до дупи в будь-якій країні крім Польші. Звичайно можливо влаштуватися на роботу до тієї-ж Німеччини якщо ти дійсно супер-спец і з мовами в тебе все ок. Але при чому тут попередній досвід дупомийства в Польші ?
Васенька написав:Додано: Нед 30 жов, 2016 23:22 Faceless мне только 23 года Украина - самое дешевое место в мире!!! вчера оторвался за 20 баксов, вход + коктели, з девочками на вечеринке в аквапарке https://vk.com/dreamnight4 где еще можна так жировать???
Васенька написав:Додано: Чет 24 тра, 2018 15:57 рибасом. тут більшість сидить на зарплаті їхня робота создавать фон буиттокадаражать. а в реальность все по іншому. от самий маладой студент в темі це я - 30 літ дядя з двома дітьми...
Да и вообще тот еще балабол. В 2016 ему 23, в 2018 ему 30 и двое детей, то он тестер в Луксофте за 800 баксов, то аграрий. в Лубны из Киева он за полтора часа доезжает
так чьо, Васєньку папа пропхав у ВРУ?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:Але зацепка є, так як не просто гастарбайтер, а особа із вільним доступом до ринку праці ЄСа.
Що ти маєш на увазі під "вільним доступом" ? Сталий побут ? Так з ним тобі покажуть напрямок до дупи в будь-якій країні крім Польші. Звичайно можливо влаштуватися на роботу до тієї-ж Німеччини якщо ти дійсно супер-спец і з мовами в тебе все ок. Але при чому тут попередній досвід дупомийства в Польші ?
не для широкого загалу інфа. п.с. Вже 2 рази прилітали дзвінки щодо роботи в Швейцарії, але до конкретики ще не дойшло. Думаю, якби була пропозиція в Швейцарію, буду соглашаться.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:Але зацепка є, так як не просто гастарбайтер, а особа із вільним доступом до ринку праці ЄСа.
Що ти маєш на увазі під "вільним доступом" ? Сталий побут ? Так з ним тобі покажуть напрямок до дупи в будь-якій країні крім Польші. Звичайно можливо влаштуватися на роботу до тієї-ж Німеччини якщо ти дійсно супер-спец і з мовами в тебе все ок. Але при чому тут попередній досвід дупомийства в Польші ?
не для широкого загалу інфа. п.с. Вже 2 рази прилітали дзвінки щодо роботи в Швейцарії, але до конкретики ще не дойшло. Думаю, якби була пропозиція в Швейцарію, буду соглашаться.
Правильне рішення + помітно менші податки і вищі доходи. - є квоти для робочих віз і суворіші умови для нерезидентів ЄС. Важко винайняти житло.
es77 написав: Що ти маєш на увазі під "вільним доступом" ? Сталий побут ? Так з ним тобі покажуть напрямок до дупи в будь-якій країні крім Польші. Звичайно можливо влаштуватися на роботу до тієї-ж Німеччини якщо ти дійсно супер-спец і з мовами в тебе все ок. Але при чому тут попередній досвід дупомийства в Польші ?
не для широкого загалу інфа. п.с. Вже 2 рази прилітали дзвінки щодо роботи в Швейцарії, але до конкретики ще не дойшло. Думаю, якби була пропозиція в Швейцарію, буду соглашаться.
Однозначно надо. Лучшая страна для жизни. Правда дорогая.
airmax78 написав:Однозначно надо. Лучшая страна для жизни. Правда дорогая.
Флаю та дороговизна пофиг. Он припрет из дому мешок картохи, жить будет под лестницей в коробке из-под холодильника но сэкономит бабла столько, что Беня будет стоять в обнимку с Ахметовым и плакать, понимая что в деле окружения Киева кавалерками им ничего не светит.