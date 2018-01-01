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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1389139013911392>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 197
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
58
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
28
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 14:18

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Кстати, у меня сейчас знакомые в Щуцине. Очень симпатичный город. Чего Флайману там не жилось - не понимаю.

Щецин - это совсем не то, что нужно мятежной душе Флая, там нет комфортабельных подвалов.

Ніт, з підвалами так все О.К.
Проблема із манюпуським ринком праці для ІТ, і відповідно, куцими заробітками.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 14:26

  flyman написав:Але зацепка є, так як не просто гастарбайтер, а особа із вільним доступом до ринку праці ЄСа.

Що ти маєш на увазі під "вільним доступом" ?
Сталий побут ?
Так з ним тобі покажуть напрямок до дупи в будь-якій країні крім Польші.
Звичайно можливо влаштуватися на роботу до тієї-ж Німеччини якщо ти дійсно супер-спец і з мовами в тебе все ок. Але при чому тут попередній досвід дупомийства в Польші ?
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 14:36

  Faceless написав:Вряд ли Васенька прошел в ВР
  Васенька написав:Додано: Нед 30 жов, 2016 23:22
Faceless мне только 23 года :mrgreen:
Украина - самое дешевое место в мире!!!
вчера оторвался за 20 баксов, вход + коктели, з девочками на вечеринке в аквапарке 8)
https://vk.com/dreamnight4
где еще можна так жировать???


  Васенька написав:Додано: Чет 24 тра, 2018 15:57
рибасом.
тут більшість сидить на зарплаті
їхня робота создавать фон буиттокадаражать.
а в реальность все по іншому.
от самий маладой студент в темі це я - 30 літ дядя з двома дітьми...


Да и вообще тот еще балабол. В 2016 ему 23, в 2018 ему 30 и двое детей, то он тестер в Луксофте за 800 баксов, то аграрий. в Лубны из Киева он за полтора часа доезжает

:mrgreen:

так чьо, Васєньку папа пропхав у ВРУ?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 14:40

  es77 написав:
  flyman написав:Але зацепка є, так як не просто гастарбайтер, а особа із вільним доступом до ринку праці ЄСа.

Що ти маєш на увазі під "вільним доступом" ?
Сталий побут ?
Так з ним тобі покажуть напрямок до дупи в будь-якій країні крім Польші.
Звичайно можливо влаштуватися на роботу до тієї-ж Німеччини якщо ти дійсно супер-спец і з мовами в тебе все ок. Але при чому тут попередній досвід дупомийства в Польші ?

не для широкого загалу інфа.
п.с.
Вже 2 рази прилітали дзвінки щодо роботи в Швейцарії, але до конкретики ще не дойшло.
Думаю, якби була пропозиція в Швейцарію, буду соглашаться.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 14:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:так чьо, Васєньку папа пропхав у ВРУ?
сам прошёл

Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 14:48

  flyman написав:не для широкого загалу інфа.
п.с.
Вже 2 рази прилітали дзвінки щодо роботи в Швейцарії, але до конкретики ще не дойшло.
Думаю, якби була пропозиція в Швейцарію, буду соглашаться.

Сказав А -кажи й Б.
Я також хочу до Швейцірії. :mrgreen:

Колись -отримав румунський чи мад'ярський паспорт чи щось інше ?
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 14:50

  es77 написав:.. попередній досвід дупомийства в Польші ?
в Швейцарии тоже, бач, востребовано :)
дожились - по карте поляка уже в Альпы пускают!
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 14:55

  flyman написав:
  es77 написав:
  flyman написав:Але зацепка є, так як не просто гастарбайтер, а особа із вільним доступом до ринку праці ЄСа.

Що ти маєш на увазі під "вільним доступом" ?
Сталий побут ?
Так з ним тобі покажуть напрямок до дупи в будь-якій країні крім Польші.
Звичайно можливо влаштуватися на роботу до тієї-ж Німеччини якщо ти дійсно супер-спец і з мовами в тебе все ок. Але при чому тут попередній досвід дупомийства в Польші ?

не для широкого загалу інфа.
п.с.
Вже 2 рази прилітали дзвінки щодо роботи в Швейцарії, але до конкретики ще не дойшло.
Думаю, якби була пропозиція в Швейцарію, буду соглашаться.

Правильне рішення
+ помітно менші податки і вищі доходи.
- є квоти для робочих віз і суворіші умови для нерезидентів ЄС. Важко винайняти житло.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:16

  flyman написав:
  es77 написав: Що ти маєш на увазі під "вільним доступом" ?
Сталий побут ?
Так з ним тобі покажуть напрямок до дупи в будь-якій країні крім Польші.
Звичайно можливо влаштуватися на роботу до тієї-ж Німеччини якщо ти дійсно супер-спец і з мовами в тебе все ок. Але при чому тут попередній досвід дупомийства в Польші ?

не для широкого загалу інфа.
п.с.
Вже 2 рази прилітали дзвінки щодо роботи в Швейцарії, але до конкретики ще не дойшло.
Думаю, якби була пропозиція в Швейцарію, буду соглашаться.

Однозначно надо. Лучшая страна для жизни. Правда дорогая.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:23

  airmax78 написав:Однозначно надо. Лучшая страна для жизни. Правда дорогая.

Флаю та дороговизна пофиг.
Он припрет из дому мешок картохи, жить будет под лестницей в коробке из-под холодильника но сэкономит бабла столько, что Беня будет стоять в обнимку с Ахметовым и плакать, понимая что в деле окружения Киева кавалерками им ничего не светит.
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