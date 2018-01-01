|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 29 лип, 2019 15:27
На Цюрихщине 3ха в районе ляма.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 30879
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 808 раз.
- Подякували: 3637 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 29 лип, 2019 15:31
airmax78 написав:
На Цюрихщине 3ха в районе ляма.
И гражданство там получить не получится даже с сотней лямов на счетах )
-
Mazay256
-
-
- Повідомлень: 424
- З нами з: 15.06.16
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 лип, 2019 16:11
airmax78 написав: flyman написав: es77 написав:
Що ти маєш на увазі під "вільним доступом" ?
Сталий побут ?
Так з ним тобі покажуть напрямок до дупи в будь-якій країні крім Польші.
Звичайно можливо влаштуватися на роботу до тієї-ж Німеччини якщо ти дійсно супер-спец і з мовами в тебе все ок. Але при чому тут попередній досвід дупомийства в Польші ?
не для широкого загалу інфа.
п.с.
Вже 2 рази прилітали дзвінки щодо роботи в Швейцарії, але до конкретики ще не дойшло.
Думаю, якби була пропозиція в Швейцарію, буду соглашаться.
Однозначно надо. Лучшая страна для жизни. Правда дорогая.
Немецкий, французский - свободно? Да же с языком гражданство не дадут никогда. Старость проведете в ёпнутых поликлиниках сюрпрун которая создала настоящий наркоманский квест
-
moniks
-
-
- Повідомлень: 1292
- З нами з: 27.08.14
- Подякував: 884 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 лип, 2019 16:11
airmax78 написав:
На Цюрихщине 3ха в районе ляма.
Так покупать нет смьісла, арендовал за 2500 и живешь, все равно пенсия там врядли светит.
-
speedsx
-
-
- Повідомлень: 478
- З нами з: 16.12.14
- Подякував: 476 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 лип, 2019 16:14
airmax78 написав:
На Цюрихщине 3ха в районе ляма.
Посмотрите лучше на Родопи. Недорого, экологично и все после 30-ти знают русский. Сева Новгородцев забил на Лондон и съехал туда.
-
moniks
-
-
- Повідомлень: 1292
- З нами з: 27.08.14
- Подякував: 884 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 лип, 2019 16:39
Гидша в Афинах похвасталась.
Купила цоколь в Афинах в квартале где много беженцев за 6000€, плюс 2000€ в ремонт и сдают за 100€ в месяц, хотят даже поднять до 150€.
Сейчас такой цоколь без ремонта стоит уже 8-10000€.
Выводы:
1) дело флая живет и процветает по цоколям и нищебродам-жильцам.
2) цены аренды в Афинах, да и те что вы называете (ну кроме Цюриха) не радуют. В моем представлении 1000у.е это ван-бедрум на Борщаге после успешных и недолгих (чтоб недолго ждать) реформ Зе-команды.
Но получается что это цены аренды в Бостоне и прочих развитых пупах мира. Напрашивается вывод: раз в крутых местах где все богатые -цены аренды не очень, то в Киеве разумные цены аренды - ...
вызывают пичальку....
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 532
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 лип, 2019 16:59
investorkiev написав:
2) цены аренды в Афинах, да и те что вы называете (ну кроме Цюриха) не радуют. В моем представлении 1000у.е это ван-бедрум на Борщаге после успешных и недолгих (чтоб недолго ждать) реформ Зе-команды.
Но получается что это цены аренды в Бостоне и прочих развитых пупах мира. Напрашивается вывод: раз в крутых местах где все богатые -цены аренды не очень, то в Киеве разумные цены аренды - ...
вызывают пичальку....
Хрущи рассыпаются, стоять раком на щуцинских полях по 12 часов 6 дней в неделю не каждый выдержит, жить в машинах (как это делают нищеброды из Сан-Франциско) климат не позволит, соскочить в ипотеку не дадут банки с конским процентом. Отбросьте сомнения и смело заряжайте своим +20%. Никуда не денутся.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 915
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 228 раз.
- Подякували: 157 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15343
|2474371
|
Пон 29 лип, 2019 14:47
hume
|
|455
|182050
|
|
|31672
|74905
|
|