Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
es77 написав: Що ти маєш на увазі під "вільним доступом" ? Сталий побут ? Так з ним тобі покажуть напрямок до дупи в будь-якій країні крім Польші. Звичайно можливо влаштуватися на роботу до тієї-ж Німеччини якщо ти дійсно супер-спец і з мовами в тебе все ок. Але при чому тут попередній досвід дупомийства в Польші ?
не для широкого загалу інфа. п.с. Вже 2 рази прилітали дзвінки щодо роботи в Швейцарії, але до конкретики ще не дойшло. Думаю, якби була пропозиція в Швейцарію, буду соглашаться.
Однозначно надо. Лучшая страна для жизни. Правда дорогая.
Немецкий, французский - свободно? Да же с языком гражданство не дадут никогда. Старость проведете в ёпнутых поликлиниках сюрпрун которая создала настоящий наркоманский квест
Купила цоколь в Афинах в квартале где много беженцев за 6000€, плюс 2000€ в ремонт и сдают за 100€ в месяц, хотят даже поднять до 150€.
Сейчас такой цоколь без ремонта стоит уже 8-10000€.
Выводы: 1) дело флая живет и процветает по цоколям и нищебродам-жильцам.
2) цены аренды в Афинах, да и те что вы называете (ну кроме Цюриха) не радуют. В моем представлении 1000у.е это ван-бедрум на Борщаге после успешных и недолгих (чтоб недолго ждать) реформ Зе-команды. Но получается что это цены аренды в Бостоне и прочих развитых пупах мира. Напрашивается вывод: раз в крутых местах где все богатые -цены аренды не очень, то в Киеве разумные цены аренды - ... вызывают пичальку....
investorkiev написав:2) цены аренды в Афинах, да и те что вы называете (ну кроме Цюриха) не радуют. В моем представлении 1000у.е это ван-бедрум на Борщаге после успешных и недолгих (чтоб недолго ждать) реформ Зе-команды. Но получается что это цены аренды в Бостоне и прочих развитых пупах мира. Напрашивается вывод: раз в крутых местах где все богатые -цены аренды не очень, то в Киеве разумные цены аренды - ... вызывают пичальку....
Хрущи рассыпаются, стоять раком на щуцинских полях по 12 часов 6 дней в неделю не каждый выдержит, жить в машинах (как это делают нищеброды из Сан-Франциско) климат не позволит, соскочить в ипотеку не дадут банки с конским процентом. Отбросьте сомнения и смело заряжайте своим +20%. Никуда не денутся.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про продаж через голландський аукціон у системі ProZоrro.Продажі майна, що обліковується на балансі АТ «РОДОВІД БАНК». На торги виставлено шість квартир у центрі столиці.
Одна квартира розташована за адресою м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 5. Решта п’ять квартир розташовані за адресою вул. Хрещатик, буд. 15 (Пасаж). Деякі з квартир раніше використовували як офіси.
Усе житло належать до елітного сегменту нерухомості, адже обидва будинки мають історичну цінність. Про це нагадують встановлені на фасаді меморіальні дошки.
Перелік лотів з коротким описом активів та посиланнями на паспорти торгів розміщені на інформаційному порталі Фонду гарантування і оголошення на сторінці ProZоrro.Продажі вказані у таблиці, що наведена нижче.
investorkiev написав:2) цены аренды в Афинах, да и те что вы называете (ну кроме Цюриха) не радуют. В моем представлении 1000у.е это ван-бедрум на Борщаге после успешных и недолгих (чтоб недолго ждать) реформ Зе-команды. Но получается что это цены аренды в Бостоне и прочих развитых пупах мира. Напрашивается вывод: раз в крутых местах где все богатые -цены аренды не очень, то в Киеве разумные цены аренды - ... вызывают пичальку....
Хрущи рассыпаются, стоять раком на щуцинских полях по 12 часов 6 дней в неделю не каждый выдержит, жить в машинах (как это делают нищеброды из Сан-Франциско) климат не позволит, соскочить в ипотеку не дадут банки с конским процентом. Отбросьте сомнения и смело заряжайте своим +20%. Никуда не денутся.
Проклянут. Я бы на месте Трибеки образок с груди не снимал. Ни днем ни ночью.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про продаж через голландський аукціон у системі ProZоrro.Продажі майна, що обліковується на балансі АТ «РОДОВІД БАНК». На торги виставлено шість квартир у центрі столиці.
Одна квартира розташована за адресою м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 5. Решта п’ять квартир розташовані за адресою вул. Хрещатик, буд. 15 (Пасаж). Деякі з квартир раніше використовували як офіси.
Усе житло належать до елітного сегменту нерухомості, адже обидва будинки мають історичну цінність. Про це нагадують встановлені на фасаді меморіальні дошки.
Перелік лотів з коротким описом активів та посиланнями на паспорти торгів розміщені на інформаційному порталі Фонду гарантування і оголошення на сторінці ProZоrro.Продажі вказані у таблиці, що наведена нижче.