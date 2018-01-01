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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1390139113921393>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 197
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
58
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
28
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На Цюрихщине 3ха в районе ляма.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:31

  airmax78 написав:На Цюрихщине 3ха в районе ляма.


И гражданство там получить не получится даже с сотней лямов на счетах )
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 16:11

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  es77 написав: Що ти маєш на увазі під "вільним доступом" ?
Сталий побут ?
Так з ним тобі покажуть напрямок до дупи в будь-якій країні крім Польші.
Звичайно можливо влаштуватися на роботу до тієї-ж Німеччини якщо ти дійсно супер-спец і з мовами в тебе все ок. Але при чому тут попередній досвід дупомийства в Польші ?

не для широкого загалу інфа.
п.с.
Вже 2 рази прилітали дзвінки щодо роботи в Швейцарії, але до конкретики ще не дойшло.
Думаю, якби була пропозиція в Швейцарію, буду соглашаться.

Однозначно надо. Лучшая страна для жизни. Правда дорогая.

Немецкий, французский - свободно? Да же с языком гражданство не дадут никогда. Старость проведете в ёпнутых поликлиниках сюрпрун которая создала настоящий наркоманский квест :twisted:
moniks
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 16:11

  airmax78 написав:На Цюрихщине 3ха в районе ляма.

Так покупать нет смьісла, арендовал за 2500 и живешь, все равно пенсия там врядли светит.
speedsx
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 16:14

  airmax78 написав:На Цюрихщине 3ха в районе ляма.

Посмотрите лучше на Родопи. Недорого, экологично и все после 30-ти знают русский. Сева Новгородцев забил на Лондон и съехал туда.
moniks
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 16:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Гидша в Афинах похвасталась.

Купила цоколь в Афинах в квартале где много беженцев за 6000€, плюс 2000€ в ремонт и сдают за 100€ в месяц, хотят даже поднять до 150€.

Сейчас такой цоколь без ремонта стоит уже 8-10000€.

Выводы:
1) дело флая живет и процветает по цоколям и нищебродам-жильцам.

2) цены аренды в Афинах, да и те что вы называете (ну кроме Цюриха) не радуют. В моем представлении 1000у.е это ван-бедрум на Борщаге после успешных и недолгих (чтоб недолго ждать) реформ Зе-команды.
Но получается что это цены аренды в Бостоне и прочих развитых пупах мира. Напрашивается вывод: раз в крутых местах где все богатые -цены аренды не очень, то в Киеве разумные цены аренды - ... :( вызывают пичальку....
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 16:59

  investorkiev написав:2) цены аренды в Афинах, да и те что вы называете (ну кроме Цюриха) не радуют. В моем представлении 1000у.е это ван-бедрум на Борщаге после успешных и недолгих (чтоб недолго ждать) реформ Зе-команды.
Но получается что это цены аренды в Бостоне и прочих развитых пупах мира. Напрашивается вывод: раз в крутых местах где все богатые -цены аренды не очень, то в Киеве разумные цены аренды - ... :( вызывают пичальку....

Хрущи рассыпаются, стоять раком на щуцинских полях по 12 часов 6 дней в неделю не каждый выдержит, жить в машинах (как это делают нищеброды из Сан-Франциско) климат не позволит, соскочить в ипотеку не дадут банки с конским процентом. Отбросьте сомнения и смело заряжайте своим +20%. Никуда не денутся.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 17:09

ПРЕС-РЕЛІЗ

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про продаж через голландський аукціон у системі ProZоrro.Продажі майна, що обліковується на балансі АТ «РОДОВІД БАНК». На торги виставлено шість квартир у центрі столиці.

Одна квартира розташована за адресою м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 5. Решта п’ять квартир розташовані за адресою вул. Хрещатик, буд. 15 (Пасаж). Деякі з квартир раніше використовували як офіси.

Усе житло належать до елітного сегменту нерухомості, адже обидва будинки мають історичну цінність. Про це нагадують встановлені на фасаді меморіальні дошки.

Перелік лотів з коротким описом активів та посиланнями на паспорти торгів розміщені на інформаційному порталі Фонду гарантування і оголошення на сторінці ProZоrro.Продажі вказані у таблиці, що наведена нижче.


http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... BCS6EM-Ulc


Самый дешевый вариант
Двокімнатна квартира загальною площею 72,5 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 15, кв. 134.

Дата проведення аукціону: 07.08.2019 о 09:45

4 701 000 грн з ПДВ
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 17:22

  Gastarbaiter написав:
  investorkiev написав:2) цены аренды в Афинах, да и те что вы называете (ну кроме Цюриха) не радуют. В моем представлении 1000у.е это ван-бедрум на Борщаге после успешных и недолгих (чтоб недолго ждать) реформ Зе-команды.
Но получается что это цены аренды в Бостоне и прочих развитых пупах мира. Напрашивается вывод: раз в крутых местах где все богатые -цены аренды не очень, то в Киеве разумные цены аренды - ... :( вызывают пичальку....

Хрущи рассыпаются, стоять раком на щуцинских полях по 12 часов 6 дней в неделю не каждый выдержит, жить в машинах (как это делают нищеброды из Сан-Франциско) климат не позволит, соскочить в ипотеку не дадут банки с конским процентом. Отбросьте сомнения и смело заряжайте своим +20%. Никуда не денутся.

Проклянут. Я бы на месте Трибеки образок с груди не снимал. Ни днем ни ночью.
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airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 17:29

  zzzzzz написав:
ПРЕС-РЕЛІЗ

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про продаж через голландський аукціон у системі ProZоrro.Продажі майна, що обліковується на балансі АТ «РОДОВІД БАНК». На торги виставлено шість квартир у центрі столиці.

Одна квартира розташована за адресою м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 5. Решта п’ять квартир розташовані за адресою вул. Хрещатик, буд. 15 (Пасаж). Деякі з квартир раніше використовували як офіси.

Усе житло належать до елітного сегменту нерухомості, адже обидва будинки мають історичну цінність. Про це нагадують встановлені на фасаді меморіальні дошки.

Перелік лотів з коротким описом активів та посиланнями на паспорти торгів розміщені на інформаційному порталі Фонду гарантування і оголошення на сторінці ProZоrro.Продажі вказані у таблиці, що наведена нижче.


http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... BCS6EM-Ulc


Самый дешевый вариант
Двокімнатна квартира загальною площею 72,5 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 15, кв. 134.

Дата проведення аукціону: 07.08.2019 о 09:45

4 701 000 грн з ПДВ

Молодцы фонд - не демпенгуют. Помнится кто-то ванговал, что ФГВФЛ завалит рынок недвигой по бросовым ценам. Ну вот - начинает заваливать.
airmax78
 
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