Да ты подожди, надо еще найти желающих купить по таким цена ))
Вот когда лоты будут проданы, тогда и можно делать выводы.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 17:56
Да ты подожди, надо еще найти желающих купить по таким цена ))
Вот когда лоты будут проданы, тогда и можно делать выводы.
Живите своим умом!
Додано: Пон 29 лип, 2019 18:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Погодите, а квартиры на Туманяна по 65000 за 125 квадратов забыли? и ЖК Воскресенский примерно так же.( но там кажись Приват продавал)
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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