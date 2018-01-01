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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1390139113921393

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 197
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
58
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
28
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 17:56

  airmax78 написав:Молодцы фонд - не демпенгуют. Помнится кто-то ванговал, что ФГВФЛ завалит рынок недвигой по бросовым ценам. Ну вот - начинает заваливать.


Да ты подожди, надо еще найти желающих купить по таким цена ))
Вот когда лоты будут проданы, тогда и можно делать выводы.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 18:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Молодцы фонд - не демпенгуют. Помнится кто-то ванговал, что ФГВФЛ завалит рынок недвигой по бросовым ценам. Ну вот - начинает заваливать.

Погодите, а квартиры на Туманяна по 65000 за 125 квадратов забыли? и ЖК Воскресенский примерно так же.( но там кажись Приват продавал)
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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