Да ты подожди, надо еще найти желающих купить по таким цена ))
Вот когда лоты будут проданы, тогда и можно делать выводы.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 17:56
Да ты подожди, надо еще найти желающих купить по таким цена ))
Вот когда лоты будут проданы, тогда и можно делать выводы.
Живите своим умом!
Додано: Пон 29 лип, 2019 18:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Погодите, а квартиры на Туманяна по 65000 за 125 квадратов забыли? и ЖК Воскресенский примерно так же.( но там кажись Приват продавал)
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 29 лип, 2019 19:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
СН проповедуют либертарианство.
Это немедленная распродажа всего и ликвидация социальных функций государства (например остановка финансирования ВУЗов и т.д).
Не пойму, в контексте КРЖН - это хорошо или плохо?
Мне кажется хорошо, и вот почему:
Жизнь в маленьких населенных пунктах станет совсем невыносимая (ни школ, ни дорог, ни больниц), и в Киев потянутся новые переселенцы.
И во-вторых, распродажа всего (госзаводов, земли) приведет к разовому заходу большого валютного бабла в страну. Сейчас зашло только 2.5 млрд дол на ОВГЗ, а курс уже как укрепился.
Представьте, если зайдет 15-20 млрд дол на скупку с/х земель?
Ну и плюс обезземеленные крестьяне будут ехать в Киев уже с баблом.
Короче, в краткосрочной и среднесрочной перспективе вроде позитив?
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