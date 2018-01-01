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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1390139113921393

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 197
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
58
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
28
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 17:56

  airmax78 написав:Молодцы фонд - не демпенгуют. Помнится кто-то ванговал, что ФГВФЛ завалит рынок недвигой по бросовым ценам. Ну вот - начинает заваливать.


Да ты подожди, надо еще найти желающих купить по таким цена ))
Вот когда лоты будут проданы, тогда и можно делать выводы.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 18:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Молодцы фонд - не демпенгуют. Помнится кто-то ванговал, что ФГВФЛ завалит рынок недвигой по бросовым ценам. Ну вот - начинает заваливать.

Погодите, а квартиры на Туманяна по 65000 за 125 квадратов забыли? и ЖК Воскресенский примерно так же.( но там кажись Приват продавал)
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 20:54

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Молодцы фонд - не демпенгуют. Помнится кто-то ванговал, что ФГВФЛ завалит рынок недвигой по бросовым ценам. Ну вот - начинает заваливать.

Погодите, а квартиры на Туманяна по 65000 за 125 квадратов забыли? и ЖК Воскресенский примерно так же.( но там кажись Приват продавал)

Туманяна именно фонд продавал. При ликвидации банка Форум имени Новинского.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 21:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Киеве почти на четверть снизились продажи новых квартир
На первичном столичном рынке сохраняется превышение предложения над спросом

В Киеве почти на четверть снизились продажи новых квартир
share

В первом полугодии 2019 года продажи первичного жилья в Киеве снизились на 20% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Об этом сообщили в пресс-службе компании InCo home.

В компании заявили, что на первичном рынке сохраняется превышение предложения над спросом и в будущем разрыв будет увеличиваться.

"Если смотреть на структуру продаж, то более 70% сделок приходится на покупку на условиях 100% предоплаты, что полностью повторяет позапрошлогодние цифры, в 2018 году эта пропорция была лишь немного другой, 60% по полной предоплате и 40% сделок покупки жилья заключались на условиях рассрочки", — рассказал Богдан Серотюк, партнер InCo home.



По его мнению, недавнее снижение Нацбанком учетной ставки до 17% годовых не повлияет на ипотечное кредитование, это — по-прежнему высокая ставка, которая не позволит предложить банкам более выгодные кредитные условия на покупку недвижимости.


https://delo.ua/business/v-kieve-pochti ... ov-356150/
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 21:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Непонятно почему пропал пост про либертарианство, но вопрос реально не в бровь, а в глаз КРЖН.

Если полностью убрать социальную роль державы и продать всю собственность (гос.предприятия, землю), то как это отобразится на ценах РН и почему?

Мы с этим столкнемся в ближайшие годы, нужно проанализировать и понимать.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 22:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Говорил с одним туроператоров, на сентябрь-октябрь весь номерной фонд приличных отелей забронирован буржуями на всякие инвестфорумы. Дешеветь не будет. Думаю скоро и с Польши народ обратно поедет.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 22:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Гривна на 10% укрепилась зарплаты выросли.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 22:59

  Оранжевый-хит сезона написав:Гривна на 10% укрепилась
Пора бы уже маятничку в другую сторону качнуться...
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 23:02

  Оранжевый-хит сезона написав:Думаю скоро и с Польши народ обратно поедет.

Ну дык сейчас дособираем яблоки - и сразу обратно в Киев с каклетами баксов.
Gastarbaiter
 
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