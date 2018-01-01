Да ты подожди, надо еще найти желающих купить по таким цена ))
Вот когда лоты будут проданы, тогда и можно делать выводы.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 17:56
Да ты подожди, надо еще найти желающих купить по таким цена ))
Вот когда лоты будут проданы, тогда и можно делать выводы.
Живите своим умом!
Додано: Пон 29 лип, 2019 18:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Погодите, а квартиры на Туманяна по 65000 за 125 квадратов забыли? и ЖК Воскресенский примерно так же.( но там кажись Приват продавал)
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 29 лип, 2019 20:54
Туманяна именно фонд продавал. При ликвидации банка Форум имени Новинского.
Додано: Пон 29 лип, 2019 21:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В Киеве почти на четверть снизились продажи новых квартир
На первичном столичном рынке сохраняется превышение предложения над спросом
В Киеве почти на четверть снизились продажи новых квартир
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В первом полугодии 2019 года продажи первичного жилья в Киеве снизились на 20% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Об этом сообщили в пресс-службе компании InCo home.
В компании заявили, что на первичном рынке сохраняется превышение предложения над спросом и в будущем разрыв будет увеличиваться.
"Если смотреть на структуру продаж, то более 70% сделок приходится на покупку на условиях 100% предоплаты, что полностью повторяет позапрошлогодние цифры, в 2018 году эта пропорция была лишь немного другой, 60% по полной предоплате и 40% сделок покупки жилья заключались на условиях рассрочки", — рассказал Богдан Серотюк, партнер InCo home.
По его мнению, недавнее снижение Нацбанком учетной ставки до 17% годовых не повлияет на ипотечное кредитование, это — по-прежнему высокая ставка, которая не позволит предложить банкам более выгодные кредитные условия на покупку недвижимости.
Додано: Пон 29 лип, 2019 21:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Непонятно почему пропал пост про либертарианство, но вопрос реально не в бровь, а в глаз КРЖН.
Если полностью убрать социальную роль державы и продать всю собственность (гос.предприятия, землю), то как это отобразится на ценах РН и почему?
Мы с этим столкнемся в ближайшие годы, нужно проанализировать и понимать.
Додано: Пон 29 лип, 2019 22:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Говорил с одним туроператоров, на сентябрь-октябрь весь номерной фонд приличных отелей забронирован буржуями на всякие инвестфорумы. Дешеветь не будет. Думаю скоро и с Польши народ обратно поедет.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 22:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Гривна на 10% укрепилась зарплаты выросли.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 22:59
Додано: Пон 29 лип, 2019 23:02
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