Додано: Пон 29 лип, 2019 21:01

В Киеве почти на четверть снизились продажи новых квартирНа первичном столичном рынке сохраняется превышение предложения над спросомВ Киеве почти на четверть снизились продажи новых квартирshareВ первом полугодии 2019 года продажи первичного жилья в Киеве снизились на 20% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Об этом сообщили в пресс-службе компании InCo home.В компании заявили, что на первичном рынке сохраняется превышение предложения над спросом и в будущем разрыв будет увеличиваться."Если смотреть на структуру продаж, то более 70% сделок приходится на покупку на условиях 100% предоплаты, что полностью повторяет позапрошлогодние цифры, в 2018 году эта пропорция была лишь немного другой, 60% по полной предоплате и 40% сделок покупки жилья заключались на условиях рассрочки", — рассказал Богдан Серотюк, партнер InCo home.По его мнению, недавнее снижение Нацбанком учетной ставки до 17% годовых не повлияет на ипотечное кредитование, это — по-прежнему высокая ставка, которая не позволит предложить банкам более выгодные кредитные условия на покупку недвижимости.