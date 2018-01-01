Не баксов а евров. И не факт чтоназад поедете.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 23:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 29 лип, 2019 23:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
38000000 за 1200 квадратов на халявной земле как то дороговато
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Додано: Вів 30 лип, 2019 00:46
16 квартир... 2млн+ за каждую... даже с учетом техники в зажопье винницкой обл. это перебор.
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