Додано: Вів 30 лип, 2019 08:23

zzzzzz написав: Наверно это потому что в Киеве стомтологические услуги в 5 раз дешевле.

А что касается кредита, то если кредит под 3% то можно и в кредит.

Сколько заплатила соседка за все услуги стоматолога ? Наверно это потому что в Киеве стомтологические услуги в 5 раз дешевле.А что касается кредита, то если кредит под 3% то можно и в кредит.Сколько заплатила соседка за все услуги стоматолога ?

Знаю что чистка каналов ей светила в 2300. В эту же стоимость ей штифт вкрутили. Но кредит под 3.2%. Более не узнавал.Могу сказать за себя: удаление 2х плохих ретинированных зубов мудрости нижних с iv и рентгеном встало в 1900. Делали час. Покрыла страховка всего 200 баксов. Решил в Киев не лететь, а дома выпиливать. По деньгам тоже самое с учетом билетов, но за то без госпитализации в тот же день домой отпустили.ПС в Киеве не осталось у меня знакомых стоматологов уже... все уехали