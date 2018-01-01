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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1392139313941395>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 197
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
58
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
28
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 23:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Gastarbaiter написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Думаю скоро и с Польши народ обратно поедет.

Ну дык сейчас дособираем яблоки - и сразу обратно в Киев с каклетами баксов.
Не баксов а евров. И не факт чтоназад поедете.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 23:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

38000000 за 1200 квадратов на халявной земле как то дороговато https://biz.liga.net/all/all/press-rele ... slujaschih

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 00:46

  Оранжевый-хит сезона написав:38000000 за 1200 квадратов на халявной земле как то дороговато https://biz.liga.net/all/all/press-rele ... slujaschih

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16 квартир... 2млн+ за каждую... даже с учетом техники в зажопье винницкой обл. это перебор.
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 07:57

  asti написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Гривна на 10% укрепилась
Пора бы уже маятничку в другую сторону качнуться...


Подожди, вот курс еще просядет на пару процентов или гривен, а потом кааааак шарахнет кризис ))))) будет а-ля 2008 )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 08:05

  zzzzzz написав:Подожди, вот курс еще просядет на пару процентов или гривен, а потом кааааак шарахнет кризис ))))) будет а-ля 2008 )

Многие в Киеве зажрались. Шикуете.... В США люди скромнее живут, чем у вас. у меня соседка зуб вырвала и имплантант на 3 года в кредит..... не могла позволить себе каналы почистить... А Уну 3ю квартиру достраивает.... :(
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 08:12

  Понаехал написав:
  zzzzzz написав:Подожди, вот курс еще просядет на пару процентов или гривен, а потом кааааак шарахнет кризис ))))) будет а-ля 2008 )

Многие в Киеве зажрались. Шикуете.... В США люди скромнее живут, чем у вас. у меня соседка зуб вырвала и имплантант на 3 года в кредит..... не могла позволить себе каналы почистить... А Уну 3ю квартиру достраивает.... :(


Наверно это потому что в Киеве стомтологические услуги в 5 раз дешевле.
А что касается кредита, то если кредит под 3% то можно и в кредит.
Сколько заплатила соседка за все услуги стоматолога ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 08:23

  zzzzzz написав:Наверно это потому что в Киеве стомтологические услуги в 5 раз дешевле.
А что касается кредита, то если кредит под 3% то можно и в кредит.
Сколько заплатила соседка за все услуги стоматолога ?

Знаю что чистка каналов ей светила в 2300. В эту же стоимость ей штифт вкрутили. Но кредит под 3.2%. Более не узнавал.
Могу сказать за себя: удаление 2х плохих ретинированных зубов мудрости нижних с iv и рентгеном встало в 1900. Делали час. Покрыла страховка всего 200 баксов. Решил в Киев не лететь, а дома выпиливать. По деньгам тоже самое с учетом билетов, но за то без госпитализации в тот же день домой отпустили. :mrgreen:
ПС в Киеве не осталось у меня знакомых стоматологов уже... все уехали :(
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 08:30

  Понаехал написав:
  zzzzzz написав:Наверно это потому что в Киеве стомтологические услуги в 5 раз дешевле.
А что касается кредита, то если кредит под 3% то можно и в кредит.
Сколько заплатила соседка за все услуги стоматолога ?

Знаю что чистка каналов ей светила в 2300. В эту же стоимость ей штифт вкрутили. Но кредит под 3.2%. Более не узнавал.
Могу сказать за себя: удаление 2х плохих ретинированных зубов мудрости нижних с iv и рентгеном встало в 1900. Делали час. Покрыла страховка всего 200 баксов. Решил в Киев не лететь, а дома выпиливать.


Чистка канала + имплант
http://granate.com.ua/price/
250 грн + 350....600 долларов
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 08:33

  zzzzzz написав:
Чистка канала + имплант
http://granate.com.ua/price/
250 грн + 350....600 долларов

Ну так я об этом и говорю... жируют люди в Киеве. Могут позволить себе качественную медицину и по 3 квартиры.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 08:36

  Понаехал написав:
  zzzzzz написав:
Чистка канала + имплант
http://granate.com.ua/price/
250 грн + 350....600 долларов

Ну так я об этом и говорю... жируют люди в Киеве. Могут позволить себе качественную медицину и по 3 квартиры.


Но при всем при этом что-то не видно желающих отказаться от гражданства США :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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