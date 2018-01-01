Не баксов а евров. И не факт чтоназад поедете.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 23:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 29 лип, 2019 23:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
38000000 за 1200 квадратов на халявной земле как то дороговато
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Додано: Вів 30 лип, 2019 00:46
16 квартир... 2млн+ за каждую... даже с учетом техники в зажопье винницкой обл. это перебор.
Додано: Вів 30 лип, 2019 07:57
Подожди, вот курс еще просядет на пару процентов или гривен, а потом кааааак шарахнет кризис ))))) будет а-ля 2008 )
Живите своим умом!
Додано: Вів 30 лип, 2019 08:05
Многие в Киеве зажрались. Шикуете.... В США люди скромнее живут, чем у вас. у меня соседка зуб вырвала и имплантант на 3 года в кредит..... не могла позволить себе каналы почистить... А Уну 3ю квартиру достраивает....
Додано: Вів 30 лип, 2019 08:12
Наверно это потому что в Киеве стомтологические услуги в 5 раз дешевле.
А что касается кредита, то если кредит под 3% то можно и в кредит.
Сколько заплатила соседка за все услуги стоматолога ?
Живите своим умом!
Додано: Вів 30 лип, 2019 08:23
Знаю что чистка каналов ей светила в 2300. В эту же стоимость ей штифт вкрутили. Но кредит под 3.2%. Более не узнавал.
Могу сказать за себя: удаление 2х плохих ретинированных зубов мудрости нижних с iv и рентгеном встало в 1900. Делали час. Покрыла страховка всего 200 баксов. Решил в Киев не лететь, а дома выпиливать. По деньгам тоже самое с учетом билетов, но за то без госпитализации в тот же день домой отпустили.
ПС в Киеве не осталось у меня знакомых стоматологов уже... все уехали
Додано: Вів 30 лип, 2019 08:30
Чистка канала + имплант
250 грн + 350....600 долларов
Живите своим умом!
Додано: Вів 30 лип, 2019 08:33
Ну так я об этом и говорю... жируют люди в Киеве. Могут позволить себе качественную медицину и по 3 квартиры.
Додано: Вів 30 лип, 2019 08:36
Но при всем при этом что-то не видно желающих отказаться от гражданства США
Живите своим умом!
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