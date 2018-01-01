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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1392139313941395

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 197
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
58
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
28
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 08:38

Офис Президента Украины отреагировал на коллективное обращение инвесторов ЖК "Эврика" и направил соответствующие письма в Минрегион и Киевскую городскую государственную администрацию с требованием разобраться в ситуации вокруг строительства жилого комплекса в Голосеевском районе города Киева.



Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы АКБ "Аркада".
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 08:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Капец. Не могу выехать с Лукьяновки. Ни в одну сторону. Пробки везде. На 360 градусов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 08:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Понаехал написав:
  zzzzzz написав:Подожди, вот курс еще просядет на пару процентов или гривен, а потом кааааак шарахнет кризис ))))) будет а-ля 2008 )

Многие в Киеве зажрались. Шикуете.... В США люди скромнее живут, чем у вас. у меня соседка зуб вырвала и имплантант на 3 года в кредит..... не могла позволить себе каналы почистить... А Уну 3ю квартиру достраивает.... :(
Та какая там квартира... Шлачек...

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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 09:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Капец. Не могу выехать с Лукьяновки. Ни в одну сторону. Пробки везде. На 360 градусов.
Ремонты мостов...

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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 09:11

Понаехал написав:Многие в Киеве зажрались. Шикуете.... В США люди скромнее живут, чем у вас. у меня соседка зуб вырвала и имплантант на 3 года в кредит..... не могла позволить себе каналы почистить... А Уну 3ю квартиру достраивает.... :(

Это потому что у дантиста в Штатах очень дорогой дом с большим бассейном. В Киеве дантисты живут скромнее.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 09:34

  Понаехал написав:
  zzzzzz написав:Подожди, вот курс еще просядет на пару процентов или гривен, а потом кааааак шарахнет кризис ))))) будет а-ля 2008 )

Многие в Киеве зажрались. Шикуете.... В США люди скромнее живут, чем у вас. у меня соседка зуб вырвала и имплантант на 3 года в кредит..... не могла позволить себе каналы почистить... А Уну 3ю квартиру достраивает.... :(

Медицинская система США - это полный трэш. Можно сказать, что это антагонист нашей постсоветской системы, грабеж пациентов до самых трусов даже за казалось бы простейшие манипуляции. И то, и другое должно быть разрушено и переведено на более цивилизованные рельсы.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 09:49

  Понаехал написав:
  zzzzzz написав:Чистка канала + имплант
http://granate.com.ua/price/
250 грн + 350....600 долларов

Ну так я об этом и говорю... жируют люди в Киеве. Могут позволить себе качественную медицину и по 3 квартиры.

Вы первые начали. Включаешь Travel так все ваши покупают домишко от 1млн.у.е. на Гавайах, включаешь MTV так все поголовно в шубах поверх килограммовые золотые цепуры и на всех десяти пальцах брюлики. И все передвигаются на авто не хуже Кадиллак :mrgreen: Наши граждане берут пример и пытаются соответсвовать образу "цивилизации" :mrgreen:
Востаннє редагувалось moniks в Вів 30 лип, 2019 09:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 09:55

в пятницу оборот межбанка 508 млн был. это когда НБУ 85 млн купил.
Живите своим умом!
zzzzzz
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