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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 лип, 2019 08:38
Офис Президента Украины отреагировал на коллективное обращение инвесторов ЖК "Эврика" и направил соответствующие письма в Минрегион и Киевскую городскую государственную администрацию с требованием разобраться в ситуации вокруг строительства жилого комплекса в Голосеевском районе города Киева.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы АКБ "Аркада".
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 30 лип, 2019 08:58
Капец. Не могу выехать с Лукьяновки. Ни в одну сторону. Пробки везде. На 360 градусов.
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airmax78
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Додано: Вів 30 лип, 2019 08:59
Понаехал написав: zzzzzz написав:
Подожди, вот курс еще просядет на пару процентов или гривен, а потом кааааак шарахнет кризис ))))) будет а-ля 2008 )
Многие в Киеве зажрались. Шикуете.... В США люди скромнее живут, чем у вас. у меня соседка зуб вырвала и имплантант на 3 года в кредит..... не могла позволить себе каналы почистить... А Уну 3ю квартиру достраивает....
Та какая там квартира... Шлачек...
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Додано: Вів 30 лип, 2019 09:00
airmax78 написав:Капец. Не могу выехать с Лукьяновки. Ни в одну сторону. Пробки везде. На 360 градусов.
Ремонты мостов...
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Додано: Вів 30 лип, 2019 09:11
Понаехал написав:
Многие в Киеве зажрались. Шикуете.... В США люди скромнее живут, чем у вас. у меня соседка зуб вырвала и имплантант на 3 года в кредит..... не могла позволить себе каналы почистить... А Уну 3ю квартиру достраивает....
Это потому что у дантиста в Штатах очень дорогой дом с большим бассейном. В Киеве дантисты живут скромнее.
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airmax78
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Додано: Вів 30 лип, 2019 09:34
Понаехал написав: zzzzzz написав:
Подожди, вот курс еще просядет на пару процентов или гривен, а потом кааааак шарахнет кризис ))))) будет а-ля 2008 )
Многие в Киеве зажрались. Шикуете.... В США люди скромнее живут, чем у вас. у меня соседка зуб вырвала и имплантант на 3 года в кредит..... не могла позволить себе каналы почистить... А Уну 3ю квартиру достраивает....
Медицинская система США - это полный трэш. Можно сказать, что это антагонист нашей постсоветской системы, грабеж пациентов до самых трусов даже за казалось бы простейшие манипуляции. И то, и другое должно быть разрушено и переведено на более цивилизованные рельсы.
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antey1969
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Додано: Вів 30 лип, 2019 09:49
Понаехал написав:
Ну так я об этом и говорю... жируют люди в Киеве. Могут позволить себе качественную медицину и по 3 квартиры.
Вы первые начали. Включаешь Travel так все ваши покупают домишко от 1млн.у.е. на Гавайах, включаешь MTV так все поголовно в шубах поверх килограммовые золотые цепуры и на всех десяти пальцах брюлики. И все передвигаются на авто не хуже Кадиллак
Наши граждане берут пример и пытаются соответсвовать образу "цивилизации"
Востаннє редагувалось moniks
в Вів 30 лип, 2019 09:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 30 лип, 2019 09:55
в пятницу оборот межбанка 508 млн был. это когда НБУ 85 млн купил.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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