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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 лип, 2019 08:38
Офис Президента Украины отреагировал на коллективное обращение инвесторов ЖК "Эврика" и направил соответствующие письма в Минрегион и Киевскую городскую государственную администрацию с требованием разобраться в ситуации вокруг строительства жилого комплекса в Голосеевском районе города Киева.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы АКБ "Аркада".
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 30 лип, 2019 08:58
Капец. Не могу выехать с Лукьяновки. Ни в одну сторону. Пробки везде. На 360 градусов.
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airmax78
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Додано: Вів 30 лип, 2019 08:59
Понаехал написав: zzzzzz написав:
Подожди, вот курс еще просядет на пару процентов или гривен, а потом кааааак шарахнет кризис ))))) будет а-ля 2008 )
Многие в Киеве зажрались. Шикуете.... В США люди скромнее живут, чем у вас. у меня соседка зуб вырвала и имплантант на 3 года в кредит..... не могла позволить себе каналы почистить... А Уну 3ю квартиру достраивает....
Та какая там квартира... Шлачек...
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Додано: Вів 30 лип, 2019 09:00
airmax78 написав:Капец. Не могу выехать с Лукьяновки. Ни в одну сторону. Пробки везде. На 360 градусов.
Ремонты мостов...
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Додано: Вів 30 лип, 2019 09:11
Понаехал написав:
Многие в Киеве зажрались. Шикуете.... В США люди скромнее живут, чем у вас. у меня соседка зуб вырвала и имплантант на 3 года в кредит..... не могла позволить себе каналы почистить... А Уну 3ю квартиру достраивает....
Это потому что у дантиста в Штатах очень дорогой дом с большим бассейном. В Киеве дантисты живут скромнее.
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airmax78
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Додано: Вів 30 лип, 2019 09:34
Понаехал написав: zzzzzz написав:
Подожди, вот курс еще просядет на пару процентов или гривен, а потом кааааак шарахнет кризис ))))) будет а-ля 2008 )
Многие в Киеве зажрались. Шикуете.... В США люди скромнее живут, чем у вас. у меня соседка зуб вырвала и имплантант на 3 года в кредит..... не могла позволить себе каналы почистить... А Уну 3ю квартиру достраивает....
Медицинская система США - это полный трэш. Можно сказать, что это антагонист нашей постсоветской системы, грабеж пациентов до самых трусов даже за казалось бы простейшие манипуляции. И то, и другое должно быть разрушено и переведено на более цивилизованные рельсы.
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antey1969
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Додано: Вів 30 лип, 2019 09:49
Понаехал написав:
Ну так я об этом и говорю... жируют люди в Киеве. Могут позволить себе качественную медицину и по 3 квартиры.
Вы первые начали. Включаешь Travel так все ваши покупают домишко от 1млн.у.е. на Гавайах, включаешь MTV так все поголовно в шубах поверх килограммовые золотые цепуры и на всех десяти пальцах брюлики. И все передвигаются на авто не хуже Кадиллак
Наши граждане берут пример и пытаются соответсвовать образу "цивилизации"
Востаннє редагувалось moniks
в Вів 30 лип, 2019 09:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 30 лип, 2019 09:55
дел
Востаннє редагувалось zzzzzz
в Вів 30 лип, 2019 10:21, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Додано: Вів 30 лип, 2019 10:07
Группа компаний Dragon Capital объявляет о том, что 25-го и 26-го июля 2019 года компании нашей группы стали победителями аукционов по продаже нежилых помещений по ул. Хоревая в Киеве и на пл. Рынок во Львове за 60.5 млн грн и 116 млн грн соответственно. Торги проходили в системе электронных торгов ProZorro. Сделки будут закрыты в ближайшее время.
Нежилое здание в Подольском районе столицы по ул. Хоревая, 11-А общей площадью 1,403 кв.м
(43 тыщи грн за метр)
было приобретено в ходе аукциона по продаже активов ЧАО «Банк «Киевская Русь».
Нежилые помещения подвала и первого этажа общей площадью 945 кв.м во Львове по адресу пл. Рынок, 19 (406 кв.м), пл. Рынок, 20 (419 кв.м), пл. Рынок, 21 (120 кв.м) выставил на продажу через торги ProZorro городской совет Львова. На сегодняшний день это самый дорогой лот, проданный в рамках малой приватизации.
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Бывалый
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Додано: Вів 30 лип, 2019 10:51
antey1969 написав: Понаехал написав: zzzzzz написав:
Подожди, вот курс еще просядет на пару процентов или гривен, а потом кааааак шарахнет кризис ))))) будет а-ля 2008 )
Многие в Киеве зажрались. Шикуете.... В США люди скромнее живут, чем у вас. у меня соседка зуб вырвала и имплантант на 3 года в кредит..... не могла позволить себе каналы почистить... А Уну 3ю квартиру достраивает....
Медицинская система США - это полный трэш. Можно сказать, что это антагонист нашей постсоветской системы, грабеж пациентов до самых трусов даже за казалось бы простейшие манипуляции. И то, и другое должно быть разрушено и переведено на более цивилизованные рельсы.
Классическая капиталистическая система зравоохранения. В Японии цены дантистов еще выше.
Все, что касается жизнеобеспечения в странах первого мира на порядок дороже.
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Oak
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