Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Патон просит немедленно реконструировать мост Патона
Патон предостерегает, что дальнейшее затягивание данного процесса может привести к разрушению моста или его аварийной остановке. "В результате этого может быть потерян не только памятник архитектуры, которым является мост имени Е.О. Патона, но и существенно ограничено движение автомобильного транспорта с одного берега Днепра на другой, что приведет к транспортному коллапсу в Киеве", — отметил академик.
Патон просит немедленно реконструировать мост Патона
Патон предостерегает, что дальнейшее затягивание данного процесса может привести к разрушению моста или его аварийной остановке. "В результате этого может быть потерян не только памятник архитектуры, которым является мост имени Е.О. Патона, но и существенно ограничено движение автомобильного транспорта с одного берега Днепра на другой, что приведет к транспортному коллапсу в Киеве", — отметил академик.